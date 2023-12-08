Понад 40 тисяч гривень за усиновлення дитини: як українцям виплачують держдопомогу

Українці, які усиновили дитину, мають право на грошову допомогу від держави. Загальна сума допомоги становить 41 280 гривень, однак отримати всі гроші одразу не вийде.

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Незважаючи на складну економічну ситуацію в Україні через повномасштабне вторгнення ЗС РФ, українському уряду вдалося зберегти практично всі соціальні виплати. Так, завдяки зовнішній фінансовій допомозі українцям продовжують нараховувати пенсії, субсидії та інші види соцдопомоги. Тим часом у Міністерстві соціальної політики 8 грудня розповіли, як українці можуть отримати виплати в разі усиновлення дитини.

Що потрібно для отримання допомоги

Щоб отримати допомогу при усиновленні дитини, українцям потрібно звернутися:

до органу соціального захисту;

до районної державної адміністрації;

до виконавчих органів села, селища, міста;

до Центру надання адміністративних послуг.

Під час звернення громадянам потрібно буде подати заяву та кілька документів. Наприклад:

копію судового рішення про усиновлення дитини;

копію свідоцтва про народження дитини із РАЦСу.

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У відомстві наголосили, що на оформлення такої допомоги батьки мають лише 12 місяців з моменту, коли вони усиновлять дитину. Загальний розмір фінансової допомоги становить 41 280 гривень, однак одразу українцям надають тільки 10 320 гривень. Решту суми в рівних частинах вони отримуватимуть протягом наступних 36 місяців.

Перегляд соцвиплат: що планують змінити для українців у майбутньому

У Мінсоцполітики хочуть оцінити на адекватність та уніфікувати всі соціальні виплати в країні. Як пояснила профільний міністр Оксана Жолнович, зміни потрібні для того, щоб більша кількість українців отримувала якісну соціальну допомогу.

"Коли ми сформуємо достатню кількість послуг, коли 80% населення буде охоплено послугами, людей будуть якісно супроводжувати і вони вийдуть зі складних життєвих обставин, тоді виплати самі по собі можна зменшити, тому що люди підуть в економічну активність", — розповіла вона.

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Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року максимальну пенсію підвищать до 23 610 грн. Це на 2680 гривень більше, ніж цього року. Також Фокус розповідав, хто з українців може отримати п'ять тисяч гривень фінансової допомоги.