Более 40 тысяч гривен за усыновление ребенка: как украинцам выплачивают госпомощь

Украинцы, которые усыновили ребенка, имеют право на денежную помощь от государства. Общая сумма помощи составляет 41 280 гривен, однако получить все деньги сразу не получится.

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Несмотря на сложную экономической ситуацию в Украине из-за полномасштабного вторжения ВС РФ, украинскому правительству удалось сохранить практически все социальные выплаты. Так, благодаря внешней финансовой помощи украинцам продолжают начислять пенсии, субсидии и другие виды соцпомощи. Тем временем в Министерстве социальной политики 8 декабря рассказали, как украинцы могут получить выплаты при усыновлении ребенка.

Что нужно для получения помощи

Чтобы получить помощь при усыновлении ребенка, украинцам нужно обратиться:

в орган социальной защиты;

в районную государственную администрацию;

в исполнительные органы села, поселка, города;

в Центр предоставления административных.

Во время обращения гражданам нужно будет подать заявление и несколько документов. Например:

копию судебного решения об усыновлении ребенка;

копию свидетельства о рождении ребенка из ЗАГСа.

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В ведомстве подчеркнули, что на оформление такой помощи у родителей есть всего 12 месяцев с момента, когда они усыновят ребенка. Общий размер финансовой помощи составляет 41 280 гривен, однако сразу украинцам предоставляют только 10 320 гривен. Оставшуюся сумму в равных частях они будут получать в течении следующих 36 месяцев.

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В Минсоцполитики хотят оценить на адекватность и унифицировать все социальные выплаты в стране. Как объяснила профильный министр Оксана Жолнович, изменения нужны для того, чтобы большее количество украинцев получали качественную социальную помощь.

"Когда мы сформируем достаточное количество услуг, когда 80% населения будет охвачено услугами, людей будут качественно сопровождать и они выйдут из сложных жизненных обстоятельств, тогда выплаты сами по себе можно уменьшить, потому что люди пойдут в экономическую активность", – рассказала она.

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Напомним, в Украине с 1 января 2024 года максимальную пенсию повысят до 23 610 грн. Это на 2680 гривен больше, чем в текущем году. Также Фокус рассказывал, кто из украинцев может получить пять тысяч гривен финансовой помощи.