У Мінюсті пояснили, як українцям уберегти фінансові номери телефонів від шахраїв

За даними міністерства, аферисти можуть заволодіти номером телефону, прив’язаним до банківських рахунків, та викрасти кошти з рахунків.

У Міністерстві юстиції України попередили, що шахраї можуть скористатися фінансовим номером телефону, прив'язаним до банківських рахунків. Громадяни України можуть потрапити під загрозу шахрайства, коли зловмисники крадуть їхні фінансові номери телефонів, прив'язані до банківських рахунків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

"Шахраї телефонують від імені працівників мобільного оператора та повідомляють про необхідність підтвердити продовження користування номером телефону. Це начебто необхідно, бо людина давно ним користується", — розповіли у відомстві.

За даними Мін'юсту, шахраї під різними виглядами намагаються виманити смс-код, який надсилається від мобільного оператора. Цей код дає можливість шахраям отримати доступ до персонального онлайн-кабінету мобільного оператора. Таким чином, зловмисники отримують інформацію, за якою клієнт ідентифікується.

"Далі аферисти звертаються до мобільного оператора та повідомляють про втрату номера та необхідність його відновити. Мета такої афери – заволодіти номером телефону, прив’язаним до банківських рахунків, та викрасти кошти з рахунків", — повідомили в міністерстві.

Що потрібно зробити

Негайно заблокувати картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку за номером, зазначеним на звороті картки. Зателефонувати до мобільного оператора, пояснити ситуацію та просити заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин. Заблокувати доступи до всіх рахунків, облікових записів та персональних кабінетів, до яких прив’язаний вкрадений номер телефону.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Щоб уникнути подібного шахрайства на сайті НБУ #ШахрайГудбай порадили:

Завести для спілкування з банком окрему сім-картку та не розголошувати свій фінансовий номер телефону. Не "прив’язувати" фінансовий номер телефону до соціальних мереж, месенджерів, не використовувати для авторизації в різних системах. Не залишати фінансовий номер в якості контактного номера в анкетних даних, не використовувати цей номер телефону для щоденного спілкування. "Прив’язати" фінансовий номер телефону до своїх паспортних даних або перейти на контракт з мобільним оператором. Відключити послугу віддаленої заміни сім-карти у свого мобільного оператора. Зареєструватися в онлайн-кабінеті мобільного оператора. Установити пін-код на сім-карту зі складним восьмизначним паролем та пароль блокування телефона. Тримати в секреті логін на пароль до онлайн-кабінету мобільного оператора, смс-коди операторів, PUK-код та серійний номер сім-картки.

Нагадаємо, 3 грудня повідомлялося, що жінки певних категорій можуть отримати цільову допомогу. Список товарів, які можна купити на ці гроші, обмежений. Він включає продукти, медикаменти, товари для дітей. У якості звіту особа має надати копію чека.