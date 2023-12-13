"Рука допомоги" за 100 тисяч: навіщо в Мінсоці задумали кредитувати малозабезпечених

Мінсоцполітики перезапустило програму "Рука допомоги". Вона передбачає видачу позик на 100 тисяч гривень працездатним безробітним із малозабезпечених сімей. Фокус з’ясував, як стати її учасником та за яких умов можна не повертати кредит.

Міністерство соціальної політики вирішило відновити програму "Рука допомоги", розроблену у співпраці зі Світовим банком. Вона передбачає надання одноразової безвідсоткової поворотної допомоги непрацюючим працездатним особам на відкриття власної справи. Про це пише Фокус у новій статті "Бідним – по 100 000 гривень. Як в уряді планують рятувати малозабезпечених громадян".

Розмір безвідсоткового кредиту від уряду у 2023-му складає 100,5 тис. грн (15 мінімальних зарплат). Гроші можна використати на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для запуску бізнесу. Фінансова допомога поворотна. Кредит можна повернути або однією сумою, після закінчення трирічного строку з дати її отримання, або частинами достроково. Позичальник не зобов’язаний повертати всю суму — розмір кредиту зменшується на суму сплачених податків та зборів. Разом з тим, фінансову допомогу взагалі можна не повертати державі, якщо завдяки їй підприємцем:

сплачено податки, збори і єдиний соціальний внесок у сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги, за направленням центру зайнятості працевлаштовано не менше 2-х осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

Суму гранту можна не повертати, якщо учасник програми створить два робочих місця Фото: pexels.com

Щоб взяти участь у програмі, працездатні українці з низки членів малозабезпечених сімей мають подати до центру зайнятості наступні документи:

заяву про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;

довідку про несудимість.

Документи розгляне спеціальна комісія, до якої входять представники центру зайнятості, органів соцзахисту населення, місцевого самоврядування, територіальних відділів Державної податкової служби, організацій роботодавців і профспілок. За підсумками засідання вона надішле письмове повідомлення про прийняте рішення. За умов погодження заявки, учасник програми має створити юридичну особу чи зареєструватися, як ФОП, протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення від комісії. Крім того, йому потрібно подати до центру зайнятості рахунок-фактуру (рахунок, квитанцію, накладну тощо) та договір, укладений з постачальником (продавцем) обладнання і матеріалів для отримання допомоги. Далі відповідну суму центр зайнятості перераховує на розрахунковий рахунок постачальника.

Побороти бідність і безробіття: чи справдяться наміри уряду

В уряді сподіваються, що програма допоможе малозабезпеченим, які можуть працювати, стати економічно самостійнішими. Крім того, допоможе у боротьбі з бідністю, адже державна соціальна допомога малозабезпеченим мізерна. У 2023 році працездатні особи отримують 45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 1207,8 грн. Проте навряд чи програма допоможе поліпшити ситуацію з працевлаштуванням та побороти бідність, кажуть опитані Фокусом експерти. Зокрема, не варто очікувати великого попиту на таку фінансову допомогу.

Розмір позики, яку треба повернути державі, зменшується на суму сплачених податків та зборів

"Більшість малозабезпечених людей не готові розпочати власну справу. Вони не готові ризикувати, не мають ділових якостей та досвіду для ведення бізнесу. Людей лякає те, що в разі провалу, їм доведеться повертати отримані кошти, що ще більше погіршить їх матеріальне становище. Далеко не всі можуть підготувати реалістичний бізнес-план, який буде схвалений комісією", — прокоментував Фокусу кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Він звернув увагу на те, що Кабмін виділив на цю програму лише 9,6 млн грн, що дозволить надати допомогу лише близько сотні людей. Утім і можливості уряду профінансувати програму у наступному році — під питанням.

В США поки не погодили виділення допомоги Україні, тож фінансування програм підтримки на наступний рік під питанням Фото: эко-парусник

"На наступний рік у нас невизначеність з приводу макрофінансової допомоги від наших партнерів. Американці відклали прийняття рішення з приводу допомоги Україні. Сьогодні фізично на наступний рік не вистачає з допомоги, яку ми очікуємо – а це сума 40 млрд доларів – 29 млрд доларів. Перше, що буде різатися – це програми підтримки бізнесу, відшкодування відсоткових ставок. В останню чергу буде різатися соцстандарти. Якщо не буде вирішено питання макрофінансової допомоги, то на наступний рік не буде жодної підтримки ні для кого", — пояснив Фокусу економіст Олег Пендзин.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні грошову допомогу отримали 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Наразі такі виплати отримують майже 2,5 мільйона людей.

Також Фокус писав, що особи з інвалідністю з дитинства (встановленою до 18 років) можуть отримувати пенсію та соціальну допомогу одночасно. Ця категорія людей також може одночасно отримувати інші види виплат, наприклад, допомогу по догляду за дитиною з інвалідністю.