Єдиний податок для ФОПів в Україні можуть змінити: МВФ не проти

Згідно з Меморандумом із МВФ, стратегія доходів залишиться основою податкової політики та реформ адміністрування, що дозволить збільшити податкові надходження приблизно на 3,0-4,0% ВВП протягом періоду дії програми.

В Україні у середньостроковій перспективі або після закінчення війни можуть здійснити реформу системи єдиного податку. Національна стратегія доходів буде ухвалена наприкінці 2023 року, тож вона допускає таку реформу. Про це свідчить Меморандум із МВФ.

Україна концентрується на низці податкових категорій, реформи яких допоможуть розширити податкову базу, починаючи з оподаткування праці/прибуткового податку з населення, податку на прибуток корпорацій та акцизів.

"Ми, як і раніше, перебуваємо на шляху до ухвалення Національної стратегії доходів до кінця 2023 року (структурний маяк, кінець грудня 2023 року)", — йдеться в документі.

Національна стратегія доходів містить:

заходи щодо посилення державної податкової та митної служби;

переглянутий спрощений податковий режим для вирішення проблеми ерозії податків на робочу силу шляхом переведення правової основи трудових відносин у цивільне право;

приведення ПДВ та акцизних зборів у відповідність до законодавства ЄС;

дії щодо підвищення корпоративного прибуткового податку;

посилення антикорупційних заходів та процедур управління для усунення ризиків, пов'язаних із сумлінністю;

податкові реформи, які врівноважують необхідність забезпечення адекватної дохідної бази з життєво важливими завданнями підтримки вступу до ЄС, екологічними реформами та повоєнне відновлення, включаючи такі необхідні інвестиції та промисловий розвиток.

Ба більше, Національна стратегія доходів міститиме цілі з мобілізації доходів з конкретним збільшенням доходів від реформ основних податкових категорій, а також охоплюватиме середньострокові/післявоєнні податкові реформи (наприклад, єдиний податковий режим), а також ризики та непередбачені обставини.

Уряд також підготує оцінку ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету, щоб мати єдиний підхід до реформи (структурний маяк, кінець липня 2024 року).

Нагадаємо, оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Фокус вже повідомляв, що Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів влітку 2023-го у межах антикризової емісії спеціальних прав запозичення.