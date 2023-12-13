Україні дозволили не виплачувати борги: МВФ погодив програму реструктуризації

Голова місії МВФ назвав реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу "амбіційною" та повідомив, коли її буде проведено.

Міжнародний валютний фонд підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу, який діятиме діятиме до 2027 року. Реструктуризацію комерційного боргу буде проведено до середини 2024 року. Про це повідомляє пресслужба МВФ із посиланням на слова голови місії МВФ в Україні Гевіна Грея.

За словами Грея, амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу проведуть першої половини 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір.

Офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.

"Так, як повідомила влада, вони планують завершити реструктуризацію комерційного боргу до середини 2024 року", — пояснив Грей.

Нагадаємо, що на початку осені 2023 року голова місії МВФ Гевін Грей заявив у Києві, що Міжнародний валютний фонд готовий допомогти Україні підготуватися до реструктуризації держборгу. У межах чотирирічної кредитної програми МВФ на суму 15,6 мільярдів доларів МВФ передбачав, що Україна має провести реструктуризацію держборгу, але не вказав терміни.

Передбачається, що у рамках реструктуризації Україна випустить нові облігації. Інвестори готові погодитися на пропозиції України, але хочуть додаткових гарантій від країн-партнерів з огляду на ризики війни.

Раніше Фокус повідомляв, що згідно з підписаним Меморандумом, українська влада розробить концептуальну основу для реформи пенсійної системи в країні та розгляне можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, "коли будуть створені умови".