Індексація та перерахунок: коли й наскільки підвищаться пенсії у 2024 році

У наступному році в Україні підвищення пенсій відбудеться у три етапи. Юрист розповів, на скільки зростуть виплати й коли.

У наступному році в Україні підвищення пенсій відбудеться у січні, березні та липні. Про це пише Фокус у новій статті "В новий рік – з новими пенсіями. Кому та на скільки в 2024 році підвищать виплати".

Як розповів Фокусу Іван Хомич, адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича, у січні та липні наступного року пенсію перерахують тим, хто отримує мінімальну виплату, кому виповнилося 65 років і хто має повний страховий стаж (чоловіки — 35 років стажу, жінки — 30 років). А у березні підвищення торкнуться усіх, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також ті, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію – у звʼязку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У межах нової індексації, єдиний соціальний внесок, який роботодавець сплачує до Пенсійного фонду, буде перерахований у бали Фото: pexels.com

"Щорічна індексація пенсій відбувається відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України "Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року № 1058-IV, — розповів співрозмовник Фокусу. — Але завжди, щоб її провести, Кабінет Міністрів України ухвалює відповідну постанову. Наприклад, в 2023 році це була Постанова від 24 лютого 2023 р. №168 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році".

Тобто потрібно буде дочекатися постанови Кабміну, яка дасть "зелене світло" індексації пенсій у 2024-му. Також адвокат звернув увагу на те, що наступного року індексацію проведуть по-новому. Як пояснив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, єдиний соціальний внесок, який роботодавець сплачує до Пенсійного фонду, буде перерахований у бали, відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Далі ці бали щороку будуть перераховуватися назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати.

У січні та липні пенсію перерахують 65-річним пенсіонерам, які отримують мінімальну виплату і хто має повний страховий стаж

Проте нині досі немає відповідного урядового документу, який би розкрив деталі нового механізму. Тому прогнозувати, на скільки зростуть виплати, складно. "Якою саме буде механізм індексації наступного року, ми ще не знаємо, — каже Іван Хомич. — В уряді анонсували, що це буде нова система з урахуванням балів так званих. Але як саме це буде працювати, ми наразі не знаємо. Ми не знаємо відсоток, на який будуть підвищуватися пенсії. Попередньо, за чутками, це буде 16%".

Експерти переконані, що міжнародні партнери допоможуть Україні профінансувати всі соціальні виплати в 2024 році Фото: З відкритих джерел

За повідомленням в уряді, середня пенсія в Україні внаслідок нової індексації зросте до 6000 грн. На думку економіста Андрія Новака, грошей у бюджеті на це вистачить. "Україна не тільки отримує військову допомогу, але й фінансову, яка в рівних пропорціях надходить на потреби Нацбанку, на поповнення золотовалютних резервів – через це у нас рекордні вони, біля 40 млрд доларів, – інша – уряду на покриття дефіциту бюджету. Який би не був дефіцит бюджету, він покривається за рахунок зовнішньої фінансової допомоги. Тобто якщо в бюджеті на наступний рік закладено підвищення зарплат і пенсій, то навіть якщо доходна частина не буде виконуватись у повному обсязі, навіть додатковий дефіцит бюджету все рівно нам будуть допомагати покривати наші партнери. Це і міжнародні фінансові інституції, і понад 60 країн світу", — підкреслив він у коментарі Фокусу.

Утім, попри обіцянки перерахувати пенсії усім, на практиці так буває не завжди. "Інколи, на жаль, кажуть, що буде всім перерахунок, а коли проходить перерахунок, то робиться він не для всіх. Тут треба бути дуже уважним", — підкреслив Іван Хомич.

Нагадаємо, Конституційний суд за зверненням Верховного суду перевірить законність встановленого Верховною Радою обмеження максимального розміру пенсії. Запит був направлений після того, як суд розглянув справу за позовом пенсіонера, який вимагав здійснити виплати за вислугу років без обмеження граничного розміру.

Також Фокус писав, що на індексацію пенсій за новою бальною системою у бюджеті-2024 закладено 100 мільярдів гривень. Саме на цю суму збільшать бюджет Пенсійного фонду. За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, джерелом цих коштів буде ЄСВ із зарплат українських захисників.