Пенсії, соцзахист і судбсидії: скільки мільярдів вже витратили на виплати громадянам у 2023 році
За заявою Мінфіну, більшу частину соціальних кошів було спрямовано на виплати, підвищення та надбавки до пенсій.
Від початку 2023 року на соцвиплати, зокрема, і виплату пенсій українцям було спрямовано 408 мільярдів гривень: із січня по листопад 2023 року із держбюджету на соціальні виплати скерували 407,9 мільярдів гривень, зокрема у листопаді – 36,7мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві фінансів 15 грудня.
Також у Мінфіні розповіли, як саме розподілялися кошти.
Пенсії: підвищення та надбавки
У міністерстві надали звіт щодо розподілу соціальних виплат 2023 року. Так, більшість з них отримали пенсіонери. Українці отримали 249,2 мільярда гривень (із них у листопаді – 22,7 мільярдів гривень). Ці кошти було витрачено на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавки та підвищення до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ.
Далі соцвиплати розподілялися наступним чином:
- 93,8 млрд грн (із них у листопаді — 8,2 млрд грн) — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставин
- 39,8 млрд грн (із них у листопаді — 3,3 млрд грн) — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
- 22,2 млрд грн (із них у листопаді — 2,0 млрд грн) — на соціальний захист дітей та сім’ї;
- 2,7 млрд грн (із них у листопаді — 0,5 млрд грн) — на соціальний захист осіб з інвалідністю;
- 0,2 млрд грн (із них у листопаді — 0,02 млрд грн) — на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.
Допомога від міжнародних партнерів
У Мінфіні зазначили, що 2023 року за рахунок міжнародних партнерів 100 % профінансовано пенсії, житлові субсидії, надано допомогу дітям і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам.
"Продовжуємо і надалі надавати повну та цілеспрямовану підтримку тим, хто найбільше цього потребує, та забезпечувати соціальний захист наших громадян", — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Нагадаємо, не всі українські пенсіонери зможуть отримати виплати з нового року. Адже з 1 січня для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно буде мати 31 рік стажу. Дотепер нормою вважали 30 років. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.
Тим часом народна депутатка Роксолана Підласа попередила, що у 2024 році частині пенсіонерів можуть значно знизити виплати.
Фокус писал, что максимальна пенсія в Україні обмежена 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність.