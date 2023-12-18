"Маємо зробити висновки": у НБУ попередили про ризики, якщо Україна залишиться без допомоги Заходу

За словами глави НБУ Андрія Пишного, запевнення, які озвучили міжнародні партнери, та успішне проходження другого перегляду програми Міжнародного валютного фонду, дають підстави розраховувати, що підтримка донорської коаліції збережеться і 2024 року.

Міжнародні партнери запевнили український уряд, що не припинять фінансову підтримку країни у 2024 році. Але питання все одно залишається невизначеним, і це потрібно враховувати під час розроблення планів на майбутній рік. Про це сказав голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Що стосується ризиків наступного року, то багато уваги гарантіям отримання міжнародної допомоги", — сказав голова Нацбанку під час зустрічі з представниками австрійських і німецьких компаній в Україні.

За словами Андрія Пишного, невизначеність із міжнародною допомогою зростає.

"Паралельно з цим зростають і ризики, і ми маємо зробити висновки з цієї турбулентності та врахувати їх у подальшій роботі", — наголосив він.

Він також нагадав про часткову реалізацію ризиків ритмічності надходження зовнішнього фінансування.

"Однак запевнення, які ми отримали від партнерів разом з успішним проходженням по Україні другого перегляду програми МВФ, дають підстави розраховувати на підтримку донорської коаліції у 2024 році", — зазначив Пишний.

Гроші для України: як партнери підтримують країну у війні проти РФ

Інститут світової економіки в Кілі підрахував, що з серпня по жовтень партнери пообіцяли передати Україні 2,11 млрд євро. Це майже вдесятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За інформацією видання Bild, фінансова підтримка України опустилася до найнижчого рівня з моменту повномасштабного нападу Росії 2022 року.

Як зазначив керівник групи Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш, нині Україна дедалі більше залежна від невеликої кількості великих партнерів. Наприклад, Німеччини чи Сполучених Штатів Америки.

До слова, на початку грудня 2023 року політолог Ігор Рейтерович, коментуючи невизначеність із підтримкою України з боку США, зазначив, що так відбувається у зв'язку з майбутніми президентськими виборами в країні.

Також Фокус писав, як зміниться ситуація в Україні без фінансової допомоги США. Видання попросило експертів пояснити, що буде, якщо США припинять підтримувати Київ грошима.