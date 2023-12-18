Блекаути в Україні: в Міненерго розповіли, коли можливі масові відключення світла

Зі слів міністра енергетики Германа Галущенка, блекаути можливі, якщо знов станеться ураган, який нещодавно вирував на Одещині. Якщо будуть сильні морози — енергосистема витримає.

В Україні найближчим часом не очікуються масові аварійні відключення електропостачання. Однак є дві причини, через які це може стати можливим. Однак з цих причин — природна, друга — військова. Про ситуацію в українській енергосистемі ідеться у коментарі міністра енергетики Германа Галущенка порталу "Ми — Україна".

Галущенко наголосив, що енергосистема витримає морозну погоду. Натомість є небезпека у випадку стихійного лиха. При цьому він нагадав буревій, який стався у листопаді 2023 року — тоді сильний вітер та снігопад обірвали кілька ліній електропередач у Одеській, Миколаївській та низці інших областей.

Після півдня України циклон звернув на захід і там також почались відключення внаслідок стихійного лиха, зауважив посадовець.

Також міністр вказав, що енергосистема може мати проблеми через "військовий вплив".

Блекаут в Україні — деталі

На сторінці Facebook НЕК "Укренерго" 15 грудня написали, що в енергосистемі України зростає навантаження внаслідок погіршення погодних умов. Зокрема, з 13 по 14 грудня цей показник зріс майже на 2,5%. Тоді ж вказали, що відбувається імпорт електроенергії зі Словаччини, Румунії та Молдови.

Зазначимо, у листопаді-грудні 2022 року внаслідок масованих російських обстрілів в Україні запровадили графіки відключень електроенергії. Завдяки цим відключенням вдалось збалансувати систему та провести ремонтні роботи з відновлення постраждалих елементів.

Восени 2023 року ЗС РФ не здійснювали масованих атак по енергетичній інфраструктурі, хоч про це і повідомляли українські посадовці. Ворог запускав по Україні і 75, і 44 дрона-камікадзе Shahed-136, крилаті авіаційні ракети, балістичні ракети "Іскандер-М", однак поки що не повідомляли про серйозні ураження об'єктів енергетики. Згідно зі звітами Генштабу ЗСУ, противник цілиться по портовій інфраструктурі на Одещині та по аеродромах у Старокостянтинові та Миргороді.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю західному медіа, що відключення електроенергії можливі у випадку, якщо температура впаде до -10 градусів. Також він розповів, що енергетичні об'єкти, по можливості, захистили бетонними загородженнями та перемістили під землю, щоб захиститись від ударів РФ.