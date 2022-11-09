"Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень електроенергії (фото)

Максимальні обмеження електроенергії очікується в Києві й 10 областях України.

Related video

У середу, 9 листопада, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба національної енергокомпанії "Укренерго".

Як попереджає оператор системи передачі енергії, графіки погодинних планових відключень електроенергії діятимуть на території всієї країни.

Максимум обмежень, як йдеться в повідомленні "Укренерго", очікується в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

"Аварійні відключення електроенергії поки що не передбачаються. Слідкуйте за повідомленнями операторів систем розподілу. Обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми й уникнути додаткових аварій", — ідеться в повідомленні національної енергокомпанії.

"Укренерго", анонсуючи погодинні графіки відключення електроенергії на 9 листопада, вкотре закликало побутових споживачів розумно споживати енергію, особливо в пікові години з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, а також не вмикати одночасно енергоємну побутову техніку

[ + – ] "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень електроенергії

Зазначимо, що раніше в "Укренерго" анонсували можливе ослаблення екстрених аварійних відключень електроенергії в Україні. Графіки для побутових споживачів найближчими днями можуть стати комфортнішими, якщо ЗС РФ не здійснять нові ракетні удари, а ремонтні бригади завершать усі роботи на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що холдинг ДТЕК спростував прогноз про припинення аварійних відключень електроенергії в Україні за два тижні. Компанія визнала, що за короткий проміжок часу не вдасться відновити зруйновану інфраструктуру та поки що українці не зможуть жити повноцінно зі світлом, як було до повномасштабного вторгнення.