Електрики, теслярі, вихователі: названі найзатребуваніші спеціалісти у 2024 році в Польщі
Польський ринок праці потребує робочих рук і зовсім не проти, якщо це будуть робочі руки українців. Українці також дещо переглядають свої погляди: якщо з березня 2023-го вони активно виїжджали з Польщі, то зараз спостерігається зворотна тенденція.
За даними Міграційної платформи EWL, які отримала кореспондентка Фокусу, вперше за довгий час кількість українських біженців, що перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла. На початок листопаду 2023-го цифри перевищили 957 тисяч осіб.
"Настають холодні місяці, триває війна, РФ посилює атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми бачимо збільшення кількості біженців із України в Польщу. Зокрема, у кінці року в Польщі традиційно більше пропозицій роботи в таких сферах як логістика чи електронна комерція, які доступні для людей без досвіду й знання мови", — прокоментував дані прессекретар Міграційної платформи EWL Анатолій Зимнін.
Наприкінці року в Польщі традиційно більше пропозицій роботи в таких сферах як логістика чи електронна комерція, які доступні для людей без досвіду й знання мови.
Щорічне дослідження "Барометр професій" вказує на дефіцит десятків професій наступного року. Переважно це робота, що пов'язана з фізичною працею.
Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь. Їй бракуватиме теслярів, столярів, покрівельників, монтажників, мулярів, штукатурів. Транспортна галузь Польщі потребує водіїв вантажних автомобілів і автобусів, по всій Польщі потрібні лікарі, медсестри й акушерки. В освітній галузі не вистачає викладачів практичного професійного навчання, учителів загальноосвітніх предметів, вихователів дитячих садків.
Загалом до переліку дефіцитних професій в Польщі увійшли:
- теслярі й теслярі-будівельники;
- покрівельники;
- електрики, електромеханіки й електромонтажники;
- фізіотерапевти й масажисти;
- водії автобусів;
- водії вантажних автомобілів і тягачів;
- кухарі;
- лікарі;
- працівники складів;
- механіки автотранспортних засобів;
- монтажники на будівельно-монтажних роботах;
- каменярі та штукатури;
- викладачі практичного професійного навчання;
- вчителі у сфері загальної освіти;
- викладачі професійних предметів;
- викладачі спеціальних шкіл та інтеграційних класів;
- оператори та механіки землерийної техніки;
- оператори різальних верстатів;
- особи, що здійснюють догляд за людиною похилого віку або інвалідом;
- медсестри й акушерки;
- співробітники бухгалтерії;
- незалежні бухгалтери;
- спеціалісти з оздоблювальних робіт;
- психологи та психотерапевти;
- будівельники;
- зварювальники;
- слюсарі.
Експерти констатують, що список дефіцитних професій виявився ідентичним до минулорічного, за виключенням того, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Причина очевидна: через повномасштабну війну до Польщі переїхало чимало родин із дітьми. "Також повномасштабна агресія є причиною того, що польським роботодавцям уже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці, — логістика, будівельна та транспортна галузі", — пояснив дані дослідження Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.
За прогнозами експерта, у 2024 року попит на працю іноземців у Польщі збережеться. Польські роботодавці дедалі активніше пропонуватимуть роботу громадянам Азії та Латинської Америки, проте громадяни України залишатимуться під час працевлаштування в пріоритеті.
Нагадаємо, що виплати для деяких категорій біженців у Польщі збільшать. Зокрема, ідеться про українських біженців із дітьми, які отримують підтримку за програмою "500+". Розмір цих виплат зросте до 800 злотих.
Як раніше писав Фокус, у Європі змінюються умови тимчасового захисту для українців, аби зменшити приплив нових біженців.