Шлях відновлення: у Кабміні розповіли, як зміниться економіка до 2026 року

Незважаючи на повномасштабну війну з Росією, яка продовжиться і 2024 року, українська економіка продовжить своє відновлення. У Кабміні представили, якими будуть основні показники до 2026 року.

Відновлення української економіки відбуватиметься у три етапи. Перший відбувається вже зараз і триватиме до 2025 року. Тим часом Кабмін України затвердив Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку країни на 2024-2026 роки, ідеться в постанові № №1315.

Так, у Кабміні прогнозують, що економіка України зросте 2024 року на 4,6%, після чого зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) почне прискорюватися:

до 6,8% у 2025 році;

до 6,6% у 2026 році.

Прогнозується уповільнення інфляції. Споживчі ціни збільшаться:

на 9,7% у 2024 році (грудень до грудня);

на 8,1% у 2024 році;

на 6,9% у 2026 році.

Середньомісячна заробітна плата працівників брутто (до сплати податків) становитиме 21 809 гривень у 2024 році, 25 732 гривні у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

Доларова зарплата українців наступного року буде на рівні 527 доларів. Це вище довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році українці в доларах отримуватимуть 559 доларів, а у 2026 році — 619 доларів.

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років буде поступово збільшуватися — 12,3 млн осіб у 2024 році, 12,7 млн осіб у 2025 році, 13 млн осіб у 2026 році.

Рівень безробіття серед українців, яким від 15 до 70 років, за методологією Міжнародної організації праці, становитиме 18,7% у 2024 році, 17,7% у 2025 році та 15% у 2026 році.

Дефіцит торгового балансу буде поступово знижуватися:

40,172 млрд доларів у 2024 році;

27,044 млрд доларів у 2025 році;

25,433 млрд доларів у 2026 році.

Хто допомагає відновлювати економіку

Відомо, що наприклад у жовтні 2023 року, найбільш позитивний внесок у ВВП, за даними Міністерства економіки, мала сфера послуг. Зокрема, сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни.

Як зазначили у відомстві, на другому місці за впливом на зростання економіки опинилася виробнича галузь, яка хоч і зазнала суттєвих збитків і руйнувань під час великої війни з РФ, але демонструє стійке відновлення.

"У промисловості відбувається поступове відновлення темпів виробництва в умовах збільшення сировинної бази з боку сільгоспвиробництва, необхідності поповнення запасів вугілля і газу для проходження зимового періоду, стабільної ситуації в енергетиці та інвестиційного попиту з боку бюджетної сфери", — сказала міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Фокус уже писав, що українська економіка продовжує підлаштовуватися під умови воєнного часу, а ще експерти спрогнозували, що буде з економікою в майбутньому.