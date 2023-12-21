Нові ціни на пальне: українцям розповіли, коли почнеться подорожчання

На думку експерта паливного ринку Дмитра Леушкіна, вартість пального на АЗС підвищиться загалом на дві гривні.

Українським водіям слід готуватися до нового подорожчання палива на автозаправних станціях. Ціни зміняться вже після новорічних свят, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook експерт Дмитро Леушкін.

"Чекайте зростання цін на АЗС. Зростання буде відчутним. Валюта і нафта не залишили шансів", — написав він у повідомленні.

Водночас, у коментарі журналістам УНІАН 20 грудня Льоушкін пояснив, що пальне може подорожчати приблизно на дві гривні. Подорожчання почнеться в другій половині січня 2024 року. Причина: підвищення курсу валют і світових цін на нафту.

"Деякі мережі перечекають Новий рік. Ну, я думаю, що об'єктивно це відбудеться десь до 15 січня з урахуванням того, що перший післяноворічний тиждень випаде з роботи", — зазначив він.

Експерт вважає, що після Нового року ціни переглянуть великі мережі АЗС. Ті, у кого є клієнти в містах, найімовірніше, відмовляться від підвищення цін до свята.

"Може скоротять маркетинг або бонуси на заправках. До 8 січня буде приховане підвищення, а після 8-го — явне", — розповів він.

Без подорожчання не обійтися, оскільки збільшується курс валют на міжбанку. Деякі податки на паливо, як пояснив експерт, прив'язані до євро. А за нафтопродукти, які надходять з-за кордону, трейдери платять доларами. Тобто навіть невелике коливання курсу впливає на кінцеву собівартість палива. Також, негативно впливають на вартість пального і світові ціни на нафту, які поступово зростають.

"В останні місяців п'ять паливо дешевшало, оскільки дешевшала нафта. Але ціни на нафту вже не знижуються, а навпаки. Більше немає ціни в 72 долари, немає ціни в 74 долари, але вже є 80 доларів за барель. Тобто нафта вже не допомагає стримувати ціни на АЗС", — підкреслив Дмитро Леушкін.

Бензин в Україні: що відбувається з цінами на вітчизняних АЗС

Тим часом 21 грудня, як свідчать дані на сайті Мінфіну, середня ціна на різні види палива на заправках становила:

Бензин А-95 преміум — 54,90 гривні за літр;

Бензин А-95 — 51,93 гривні за літр;

Бензин А-92 — 49,16 гривні за літр;

Дизельне паливо — 52,11 гривні за літр;

Газ автомобільний — 31,43 гривні за літр.

Також Фокус писав, що директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, вважає, що бензин і дизель на українських АЗС, ймовірно, дешевшатиме найближчими тижнями

Нагадаємо, у парламенті роздумують над тим, щоб підняти акциз на скраплений газ з 52 до 169 євро за 1000 літрів. Така зміна додасть десь 4-5 гривень до вартості літра автогазу.