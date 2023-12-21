По квартирі кожному: російській економіці загрожує колапс через іпотечний бум

Російська влада створила сприятливі умови для громадян, які після початку повномасштабної війни проти України кинулися активно набирати дешеві іпотечні кредити. Але тепер така ситуація може перетворитися на серйозну проблему для економіки агресора.

Російський уряд видає громадянам багатомільярдні кредити, щоб вони купували житло і не надто переймалися через війну. Але гроші держави несподівано створили нову велику проблему для економіки агресора — "швидко зростаючої житлової бульбашки", пише The Wall Street Journal.

Журналісти пишуть, що через зростання цін на нерухомість і зростання інфляції вже посварилися представники влади. Але в Кремлі продовжують наполягати на тому, щоб Центробанк не відмовлявся від підтримки фінансової стабільності країни, поки чинна влада продовжує вигадувати різні способи для того, щоб заручитися підтримкою росіян напередодні президентських виборів 2024 року.

Як зазначається в публікації, голова Центрального Банку Росії Ельвіра Набіулліна вже закликає скасувати деякі субсидовані іпотечні програми. Вона попереджає, що вони підривають зусилля, які мають стримувати інфляцію. Але президент Росії Володимир Путін хоче продовжити до кінця 2024 року популярну іпотечну програму, в рамках якої росіянам з дітьми доступні знижені ставки за кредитами.

"Якщо уряд не обмежить субсидовані іпотечні програми, що субсидуються, то вплив ключової ставки на економіку значно послабиться, і, отже, нам, можливо, доведеться тримати ставку високою довше", — каже Набіулліна.

За даними WSJ, росіяни серйозно захопилися іпотекою майже відразу після початку повномасштабної війни. Саме тоді банки пом'якшили стандарти кредитування. Обсяги іпотеки 2023 року зросли на 72%, до майже 70 мільярдів доларів, і вже встановили новий річний рекорд.

"Однак економісти попереджають, що високі витрати і кредитування призвели до тривожних ознак перегріву економіки... Уряд стикається зі зростаючими витратами, відшкодовуючи банкам різницю між ринковою ставкою за іпотечними кредитами", — сказано в публікації.

Зазначається, для багатьох росіян інвестиції в нерухомість є одним із небагатьох місць, куди можна вкласти надлишкову готівку і забезпечити захист від високої інфляції. Але, як розповіла журналістам економіст Moody's Analytics Ольга Бичкова, майже половина нових позичальників витрачають 80% свого доходу або навіть більше на обслуговування боргу.

При цьому одна з ключових груп, яка користується іпотекою — сім'ї загиблих і поранених військовослужбовців. Тому, якщо в Москві вирішать скоротити підтримку таких домогосподарств — виникне криза власності.

До слова, у жовтні економічний фахівець і голова благодійного фонду "Новая Страна" Андрій Новак припустив, що в Росії вже стався дефолт, оскільки у держави відсутні можливості виконувати свої боргові зобов'язання. Також нагадаємо, 15 листопада повідомлялося, що нові санкції ЄС проти Росії торкнуться понад 120 осіб і компаній.