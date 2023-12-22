Пенсії в Україні: що потрібно зробити, щоб не залишитися без виплат

Для проходження відеоідентифікації потрібно зайти на портал Пенсійного фонду, заповнити форму, що з'явилася, і подати заяву на виплату.

Пенсіонерам і пільговикам в Україні спростили процедуру фізичної ідентифікації, яка стала обов'язковою з 2004 року. Тепер вони можуть проходити її через відеоформат на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

У відомстві зазначили, що відеоідентифікація здійснюється не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж за 30 календарних днів з дати подання заяви на виплату. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації із заявником зв'яжеться працівник Пенсійного фонду.

Як пройти відеоідентифікацію в Пенсійному фонді

Записатися на відеоідентифікацію можна через веб-портал Пенсійного фонду, виконавши такі кроки:

потрібно зайти на портал;

натиснути на вкладку "Ідентифікація в режимі відеоконференції" у верхній частині екрана.

Згодом з'явиться форма, в якій необхідно заповнити всі обов'язкові поля, позначені зірочкою:

ввести особисті дані та дані документа, що посвідчує особу;

вказати адресу електронної пошти та телефонний номер (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду);

обрати зручний спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

вказати, чи є потреба в перекладі жестовою мовою або фізичному супроводі персонального помічника/асистента.

Потім слід погодитися на передачу даних і натиснути кнопку "Подати заяву".

Важливо зазначити, що заяву може подавати не тільки сама особа, яка претендує на виплату. Йдеться, зокрема, про:

малолітніх або неповнолітніх осіб;

недієздатних осіб;

осіб, дієздатність яких обмежена.

Замість них заяву можуть подавати:

батьки;

усиновителі;

батьки-вихователі;

прийомні батьки;

патронатні вихователі;

опікуни;

піклувальники.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, як в уряді планують змінити нормативи та формат фінансування виплат. У Мінсоцполітики запропонували змінити концептуальний підхід до затвердження соціальної норми твердого палива для надання пільг і житлових субсидій.