Мікрокредити в Україні: Зеленський підписав закон щодо зменшення ставок за кредитами

Українці отримали можливість сплачувати втричі менші річні відсотки за користування споживчими кредитами. Водночас фінустанови відтепер зобов'язані перевіряти, чи людина здатна повернути гроші.

В Україні з 21 грудня ставки мікрокредитами не повинні перевищувати 1% на добу. Про це ідеться у законі, проголосований народними депутатами і підписаному президентом України Володимир Зеленський. Завдяки цьому рішенню українці тепер не будуть сплачувати 900% річних за мікропозики, взяті у фінансових установах. Текст відповідного закону опублікований на сайті Верховної Ради України.

Закон, підписаний Зеленським, у Раді підтримали 22 листопада 2023 року, написав народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг" ініціювали 12 парламентарів від більшості фракцій за пропозицією Національного банку.

Ставки по мікрокредитах — деталі

У законі вказано, що ставка за споживчі кредити (так звані мікрокредити) не повинна перевищувати 1% на добу. Фінансові установи, які надають таку послугу, повинні поступово зменшити цю ставку, якщо вона у них на сьогодні більша.

Також нардепи впорядкували деякі питання кредитування:

фінустановам заборонено вимагати у клієнтів будь-яких інших платежів, крім вказаних у договорі і не врахованих під час розрахунку процентної ставки;

фінустанови зобов'язані передавати інформацію про кредит, взятий певним громадянином, до хоча б одного бюро кредитних історій;

фінустанови зобов'язані перед тим, як погодити мікрокредит, перевірити, чи людина має можливість його віддати (перевірка платоспроможності).

Зазначимо, на порталі "Мінфін" на основі відкритих даних низки фінустанов опублікували таблицю з наявними на сьогодні ставками за мікропозики. З таблиці видно, що деякі установи встановили денну ставку 2,5% і річну ставку 910%. Завдяки новації, підписаній Зеленським, українці сплачуватимуть втричі менше — не більше 365% річних.

Ставки по мікрокредитах станом на грудень 2023 року Фото: Портал Мінфін

Раніше Фокус писав про інші законопроєкти, які увів у дію президент України. Зокрема, у листопаді Зеленський підписав Закон про Державний бюджет на 2024 рік, у якому основну ставку зробили на оборону. У вересні запрацювали зміни у системі покарань за правопорушення: наприклад, неповнолітні отримали право на пробаційний нагляд, який може замінити позбавлення волі.

Нагадуємо, Міністерство соціальної політики дає можливостям українцям взяти кредит на відкриття власної справи. Тим часом у Кабінеті Міністрів розповіли, якими способами планують оживити українську економіку у 2024 році.