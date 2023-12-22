Усі підтримують, але є нюанс: Кулеба розповів, коли США та ЄС дадуть гроші Україні

За словами міністра закордонних справ, першими у 2024 році фінансову підтримку Києву направлять США. З Євросоюзом питання про надання грошей теж улагоджено.

США та Європейський Союз точно узгодять фінансову допомогу для України. Відбудеться це в перші дні 2024 року. Про це сказав під час свого виступу на форумі NV міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, першими фінансову допомогу Україні, найімовірніше, виділять Сполучені Штати Америки.

"8 січня повертається після канікул Сенат, 9 січня — Палата представників. Тобто в будь-який наступний день може з'явитися рішення", — пояснив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що йому відомо про те, що обидві палати не проти виділити допомогу Україні, але єдине питання, яке може цьому завадити — кордон.

"Вони будуть домовлятися і завтра, і наступного тижня. Хоча у всіх канікули, але спілкування відбуватиметься, і прогрес у цих переговорах є", — сказав міністр.

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Також чиновник упевнений, що Євросоюз затвердить нову чотирирічну програму допомоги. Її досі не затверджено, оскільки глава угорського уряду Віктор Орбан проти.

"Він повернувся до питання грошей і сказав, що йому потрібно більше часу. Дискусію щодо грошей продовжено на місяць, щоб уникнути вето Віктора Орбана. Якщо все буде добре, то ми отримаємо пакет від 27 держав. Якщо ні — ми все одно отримаємо пакет, але вже від 26 держав. Тому питання щодо грошей вирішене, і дата наступного саміту визначена", — наголосив Дмитро Кулеба.

Україна та фінансова підтримка Заходу

На тлі затримок західної фінансової допомоги в Україні запустили план "Б" для фінансування витрат. Як пояснив міністр фінансів Сергій Марченко, країна шукатиме внутрішні ресурси на січень-лютий 2024 року.

"Це авансова сплата дивідендів, збільшення обсягу запозичень та інші заходи. Ситуація не є критичною, просто розуміння, що нам потрібно буде максимально покладатися на внутрішній ресурс", — пояснив він.

За його словами, потенційний ризик на наступний рік — збільшення витрат держбюджету на 2025 рік, зокрема на оборону.

"Ми не можемо знати наперед, у який момент там чогось не вистачить. Занадто багато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом", — підкреслив міністр.

Раніше 21 грудня стало відомо, що Україна підписала зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом із країнами "Великої сімки" та Паризьким клубом. Відомо, що дію Меморандуму продовжено до 2027 року.