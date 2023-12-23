Фермери призупинили блокаду пункту пропуску "Шегині–Медика", — віцеміністр Польші

За словами польського віцеміністра Міхала Колодзейчака, аграрії погодились розблокувати кордон, однак вимагають найшвидшої реалізації їхніх вимог.

В суботу, 23 грудня, протести польських фермерів на пункті пропуску "Шегині-Медики" було призупинено. Новий уряд Польщі веде перемовини. Про це повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак на своїй сторінці в "X"(Twitter).

"Протест призупинено, три основні вимоги якнайшвидше перейдуть у фазу реалізації. Після Нового року ми сідаємо за стіл, щоб разом виробити очікувані рішення", — заявив Колодзейчак.

Як зазначає віцепремʼєр, польські фермери погодились розблокувати кордон з умовою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв: дотації на закупівлю кукурудзи; збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року; продовження кредитів ліквідності.

Що відомо про протест фермерів

Серед умов, які висувають фермери, зокрема:

призупинення імпорту цукру з України;

негайна виплата прямих субсидій;

збереження компенсації акцизу на паливо;

компенсації виробникам кукурудзи.

Страйк на польсько-українському кордоні

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів–Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 мільярда гривень через недонадходження митних платежів.

У Польщі намагаються розібратися з протестами своїх перевізників. 12 грудня польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявляв, що уряд знайшов спосіб, як розблокувати кордон, однак деталей не повідомляли.

Нагадаємо, 11 грудня на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин–Дорохуськ". Однак увечері того ж дня протестувальники нібито зламаною фурою перекрили розблокований перехід.