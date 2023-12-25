Третя платіжка за газ: скільки українці платитимуть за нову послугу в 2024 році

Власники будинків та ОСББ повинні укласти договір на технічне обслуговування газових труб всередині помешкань. Вартість технічного обслуговування у різних областях відрізнятиметься.

З січня 2024 року українці побачать новий платіж у квитанціях про сплату за комунальні послуги. Жителі багатоквартирних будинків, які користуються газом, матимуть витрати, призначені для технічного обслуговування газових труб у межах під'їзду та квартири. Про те, чому ввели новий вид оплати та скільки доведеться платити, ідеться у статті видання "Обозреватель".

Журналісти порталу поспілкувались з головою Благодійного фонду "ПроОСББ" Вікторією Погорєловою. Погорєлова пояснила, що кілька років поспіль жодна установа не стежила за технічним станом газорозподільчих мереж, які проходять всередині будинків. До 2018 року кошти закладались у оплату за газ, яку отримували оператори газорозподільчих мереж. Однак пізніше це скасували. До 5 січня оператори мають оцінити вартість таких робіт і тоді у платіжках з'явиться ще одна графа, пов'язана з газом.

Починаючи з 2024 року українці платитимуть 25-65 грн на місяць за технічне обслуговування газових труб всередині будинку, ідеться у статті. Для виконання цих робіт можна найняти місцевого газового оператора або іншу компанію, яка має відповідний дозвіл.

Платежі за газ — деталі

Новий платіж за газ регулюється трьома документами, які затвердили в українському уряді, пояснили на порталі "Рубрика": наказ Міністерства енергетики №292 від 2 вересня 2023, постанова національного регулятора (НКРЕКП) №2291 від 5 грудня 2023 року та методика розрахунку вартості технічного обслуговування, розроблена НКРЕКП.

До кінця 2023 року українці отримуватимуть дві платіжки: за газ (гроші отримує постачальник газу) та за доставку газу (гроші отримують оператор газорозподільчих мереж).

Оператор ГРМ займається технічним обслуговуванням труб, які ідуть до багатоквартирного будинку. Але коли труби потрапляють всередину, то про їхній стан з січня 2024 року мають потурбуватись безпосередні користувачі — ОСББ чи власники будинків.

Схема газорозподільчих мережі, які підходять до будинку Фото: Рубрика

Третя платіжка за газ — за що платитимуть українці

Вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж будуть різними для різних облгазів, пояснили на порталі "Газмережі". Їх мають опублікувати на відповідних порталах облгазів. Після встановлення ціни ОСББ чи власник будинку повинні укласти відповідний стандартний договір або з місцевим оператором ГРМ, або з іншою установою, яка буде стежити за технічним станом труб.

Орієнтовний діапазон тарифу за техобслуговування — від 25 до 69 грн. Наприклад, компанія "Полтавагаз" встановила, що жителі Полтавської області платитимуть протягом найближчих шести місяців по 25,9 грн або можуть внести одноразовий платіж раз на пів року розміром 155,5 грн. Сума буде різнитись від області до області — це залежить від стану мереж та наявного обладнання.

Що входить в технічне обслуговування труб в будинку

Гроші, які українці платитимуть по третій платіжці за газ, ітимуть на технічне обслуговування:

один раз на рік — візуальний огляд газопроводів;

один раз на шість місяців — перевірка на герметичність з'єднань;

один раз на три роки — перевірка герметичності під тиском;

один раз на рік — перевірка запірних пристроїв, автоматики, вентиляції, сигналізації тощо.

Зазначимо, на початку грудня 2023 року Фокус писав, як протягом року змінювалась ринкова ціна газу в Україні. Згідно з даними Міністерства економіки, ціна зменшилась удвічі. Зокрема, у грудні за 1 тис. кубометр газу платили близько 14 тис. грн, тоді як у березні — майже 30 тис. грн.

Тим часом 19 грудня стало відомо про відкриття в Україні ще двох газових свердловин. За попередніми оцінками, з них можна отримувати до 200 тис. кубометрів газу на добу. У Росії тим часом продовжують заробляти на газі і витрачати ці кошти на війну в Україні: "Газпром" опублікував звіт про прибутки, отримані у 2023 році.