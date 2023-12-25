Свято автомобілістам: в Україні на вихідні впали ціни на пальне

На деяких заправках зниження ціни на бензин коливалося від 0,09 до 2,81 гривень. А в середньому ціна на А-95 в Україні становить 51,40 грн за літр.

З 22 по 25 грудня великі мережі АЗС в Україні знизили ціни на пальне. Середня ціна на бензин А-95 знизилася на 38 коп. і становить 51,40 грн за літр, на бензин А-95 преміум — на 19 коп. — до 54,58 грн за літр, а дизельне пальне подешевшало на 36 коп. і коштує 51,65 грн за літр. Про це 25 грудня повідомив моніторинговий ресурс enkorr.

Видання наводить такі ціни на заправках "Укрнафти":

А-95 продається за ціною 49,4 грн за літр;

А-95 преміум — 51,4 грн за літр;

дизельне пальне — 49,9 грн за літр.

Таким чином ДП на цих АЗС подешевшало на 1 гривню.

На таку саму суму подешевшав бензин у мережі SOCAR, натомість ціни власники авто на дизельному пальному зможуть заощадити лише 50 коп. на одному літрі.

На станціях Amic за рахунок святкових акційних пропозицій ціни на пальне впали майже на 3 грн.

Ціни на заправках Amic:

А-95 продається за ціною 49,46 грн за літр;

А-95 преміум — 50,74 грн за літр;

дизельне пальне — 49,52 грн за літр.

Незначне зниження цін можна спостерігати на заправках "БРСМ-Нафта" та U.GO — там водії помітять різницю в 10-20 коп. А ось такі АЗС як ОККО, WOG, UPG і KLO вирішили залишити вартість пального без змін.

Раніше повідомлялося, що нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко розповів, чому в Україні подорожчав автогаз. Серед причин депутат назвав ситуацію, яка склалася на україно-польському кордоні.