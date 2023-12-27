Гроші для України: скільки коштів виділили партнери наприкінці 2023 року

Найбільша фінансова допомога в грудні Україні надійшла від Японії, ЄС і Норвегії. Загалом же, за даними Мінфіну, наша країна отримала від союзників близько п'яти мільярдів доларів.

В умовах триваючого повномасштабного вторгнення Росії Україна продовжує отримувати фінансову допомогу з боку міжнародних партнерів. Так, у грудні 2023 року кошти нашій країні надали, окрім Євросоюзу та США, ще низка країн та організацій. Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Так, за даними відомства, внесок зовнішнього фінансування до загального фонду Державного бюджету України становив близько 5 мільярдів доларів. Частина грантових коштів, які надані нашій країні на безповоротних умовах, становлять 11% від загального обсягу фінансової допомоги.

Головними донорами в останньому місяці 2023 року були:

Японія — надала 2,2 мільярда доларів у рамках пільгового фінансування та грантів:

Світовий банк — 8 млн доларів (пільгове фінансування).

ЄС — 1,6 мільярда доларів як пільгове фінансування;

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — близько 900 мільйона доларів (пільгове фінансування);

Норвегія — 190 мільйонів доларів (грант).

Німеччина — 55 млн доларів США (грант).

США — 50 млн доларів США (грант).

Швейцарія — 20 млн доларів США (грант).

У Мінфіні додали, що гроші від японського уряду — грантові кошти та позики через проєкти Світового банку. Кошти спрямують на ремонт житла, інвестиції в соцзахист, екстрену підтримку сільського господарства та стале державне управління.

Гранти від Норвегії, США та Швейцарії — частина шостого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків із забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Завдяки отриманій міжнародній допомозі фінансуватимуться пріоритетні соціальні видатки державного бюджету. Так, кошти спрямують на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров'я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", — пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо, на початку грудня політолог Ігор Рейтерович пояснив, чому у США зволікають із виділенням фіндопомоги Україні на 2024 рік. На думку експерта, причина цього: майбутні президентські вибори в країні.

Також Фокус розповідав, які загрози виникнуть перед Україною, якщо міжнародні партнери припинять фінансово підтримувати нашу країну.