Гроші для України: скільки коштів виділили партнери наприкінці 2023 року
Найбільша фінансова допомога в грудні Україні надійшла від Японії, ЄС і Норвегії. Загалом же, за даними Мінфіну, наша країна отримала від союзників близько п'яти мільярдів доларів.
В умовах триваючого повномасштабного вторгнення Росії Україна продовжує отримувати фінансову допомогу з боку міжнародних партнерів. Так, у грудні 2023 року кошти нашій країні надали, окрім Євросоюзу та США, ще низка країн та організацій. Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
Так, за даними відомства, внесок зовнішнього фінансування до загального фонду Державного бюджету України становив близько 5 мільярдів доларів. Частина грантових коштів, які надані нашій країні на безповоротних умовах, становлять 11% від загального обсягу фінансової допомоги.
Головними донорами в останньому місяці 2023 року були:
- Японія — надала 2,2 мільярда доларів у рамках пільгового фінансування та грантів:
- Світовий банк — 8 млн доларів (пільгове фінансування).
- ЄС — 1,6 мільярда доларів як пільгове фінансування;
- Міжнародний валютний фонд (МВФ) — близько 900 мільйона доларів (пільгове фінансування);
- Норвегія — 190 мільйонів доларів (грант).
- Німеччина — 55 млн доларів США (грант).
- США — 50 млн доларів США (грант).
- Швейцарія — 20 млн доларів США (грант).
У Мінфіні додали, що гроші від японського уряду — грантові кошти та позики через проєкти Світового банку. Кошти спрямують на ремонт житла, інвестиції в соцзахист, екстрену підтримку сільського господарства та стале державне управління.
Гранти від Норвегії, США та Швейцарії — частина шостого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків із забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
"Завдяки отриманій міжнародній допомозі фінансуватимуться пріоритетні соціальні видатки державного бюджету. Так, кошти спрямують на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров'я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", — пояснили в Мінфіні.
Нагадаємо, на початку грудня політолог Ігор Рейтерович пояснив, чому у США зволікають із виділенням фіндопомоги Україні на 2024 рік. На думку експерта, причина цього: майбутні президентські вибори в країні.
Також Фокус розповідав, які загрози виникнуть перед Україною, якщо міжнародні партнери припинять фінансово підтримувати нашу країну.