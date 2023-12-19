Доведеться сподіватися тільки на себе: у 2024 році на українську економіку чекають випробування, — Reuters

Допомога від країн Заходу є дуже важливою для Києва в плані надання населенню соціальних виплат і пенсій. Але через залежність від союзників є загроза порушення економічної стабільності, якщо зовнішнє фінансування скоротиться.

Related video

Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року всі одержувані доходи Україна віддає на ЗСУ, а всі соціальні витрати забезпечуються за допомогою зовнішньої допомоги від міжнародних партнерів. Але 2024 року союзники можуть скоротити фінансування, тому українській владі доведеться шукати внутрішні ресурси. Про це пише 19 грудня агентство Reuters.

Війна та економіка: як Україна залежить від західної допомоги

Журналісти пишуть, що наступного року дефіцит бюджету України становитиме 43 мільярди доларів. Відсутню суму держава сподівається покрити за допомогою союзників. Так, очікується, що Європейський Союз виділить нашій країні 18,5 мільярда євро, а ще близько 8 мільярдів доларів допомоги мають надати США. Але, як зазначається в публікації, наразі виділення цих грошей заблоковано. У США це питання блокують республіканці в Конгресі США, а Угорщина продовжує виступати проти допомоги Україні в Європейському Союзі.

Важливо

Війна в Україні швидко не закінчиться, — прогноз від МВФ

"У 2024 році Києву може не вистачити кількох мільярдів доларів, але дефіцит навіть у 10 мільярдів доларів створить проблеми для макроекономічної стабільності та програми Міжнародного валютного фонду", — розповіла журналістам головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Ще нашій країні належить вирішити питання реструктуризації близько 20 мільярдів доларів міжнародного боргу наступного року після того, як у серпні 2022-го власники суверенних облігацій погодилися заморозити виплати на два роки.

Майбутній економічний розвиток під загрозою і через спроби Росії заблокувати Чорне море. Але, як вважають економісти, український судноплавний маршрут, що з'явився цього літа, допоміг експорту товарів і може помітно прискорити зростання у 2024 році. Тим часом дефіцит торгового балансу України, як пише Reuters, зріс до 22,3 мільярда доларів США за перші 10 місяців 2023 року. Це рекордний показник, який свідчить про те, як стрімко зростав імпорт, а експорт залишався слабким.

Економіка в плюсі: прогноз Кабміну щодо відновлення до 2026 року

В українському уряді вважають, що позитивні тенденції в економічних процесах, які розпочалися 2023 року, збережуться і в майбутньому. Так, прогнозується, наприклад, що економіка України вже 2024 року зросте на 4,6%, а реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) теж демонструватиме зростання:

до 6,8% у 2025 році;

до 6,6% у 2026 році.

Інфляція в Україні демонструватиме темпи зниження до 2026 року. Тим часом споживчі ціни збільшаться:

на 9,7% у 2024 році (грудень до грудня);

на 8,1% у 2024 році;

на 6,9% у 2026 році.

Важливо

Час списувати держборг. Чим загрожує Україні накопичення багатомільярдних позик

Зазначимо, що раніше Фокус уже писав, що українська економіка продовжує переналаштовуватися до умов воєнного часу. Тим часом експерти спрогнозували, що буде з економікою в майбутньому. До слова, у жовтні аналітики МВФ оновили прогноз для української економіки. Фахівці вважають, що до кінця цього року зростання економіки покращиться на 2%.