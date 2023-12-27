Ціни на продукти 2024 року: у Мінагро пояснили, до чого готуватися українцям

За словами першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, у 2024 році в супермаркетах точно не дорожчатиме продукція українського виробництва.

Українцям не варто переживати щодо сильних цінових потрясінь у 2024 році. Так, у Міністерстві агрополітики вважають, що наступного року ціни на основні продукти залишаться стабільними. Про це сказав в ефірі телемарафону перший заступник голови профільного міністра Тарас Висоцький.

За його словами, можливо, що 2024 року в Україні відбуватимуться традиційні коливання цін, але вітчизняна продукція буде доступною для всіх споживачів. Уже зараз дешевшає цукор і соняшникова олія.

"Є стабільна ситуація порівняно з минулим роком — буквально 5% коливань — по м'ясу і молочній продукції. Це ми говоримо за українську продукцію. Ми поділяємо, оскільки імпорт дорогий через логістику. Але в нас із виробництвом кормів не повинно бути проблем, тому в принципі за основними блоками вітчизняної продукції має бути стабільна ситуація наступного року. Цілком можливо, що будуть традиційні, але незначні сезонні коливання. Але не більше того", — сказав Висоцький.

На відео з 10:00

Висоцький підкреслив, що з цінами на українську продукцію з'явилися деякі тенденції. Наприклад, овочі борщового набору істотно подешевшали порівняно з минулим роком. Усе тому, що українські фермери тепер вирощують продукцію в центральних і західних областях країни.

"Ця тенденція продовжиться, і якогось критичного зростання ціни за цим напрямком не буде наступного року", — наголосив перший заступник глави міністра аграрної політики та продовольства України.

Те саме стосується і всіх видів зернових круп.

"Ціни на гречку в 2-3 рази менші за рекордні. Тут також урожай достатній і подорожчання не передбачається", — підсумував Тарас Висоцький.

Зазначимо, що 13 листопада Фокус розповідав, як за рік змінилися ціни на продукти в Україні. Крім того, аналітики підрахували, як змінилася вартість різдвяного кошика у 2023 році. Зазначається, що тепер на купівлю продуктів для основних страв українцям доведеться витратити на 800 гривень більше, ніж у 2022 році.