Платити за делікатеси: як подорожчав різдвяний кошик у 2023 році

Аналітики підрахували, що 2023 року для того, щоб приготувати традиційні страви до свят, українцям доведеться витратити понад 800 гривень.

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Вартість різдвяного кошика для українців у 2023 році буде дорожчою на 11%, на відміну від 2022 року. Про це свідчать дані Офісу ефективного регулювання (BRDO).

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Щоб приготувати 12 традиційних страв, українцям потрібно купити продукти, і витратити на це доведеться в середньому 882 гривні. Зазначається, що у 2022 році українці витрачали на приготування 796 гривень. У поточному році подорожчали такі продукти:

мед — на 29%;

капуста — на 77%;

риба (короп — на 32%, оселедець — на 26%);

морква — на 19%.

Водночас є продукти, які за рік подешевшали. Це:

гречка — на 59%;

буряк — на 64%;

цибуля — на 41%.

Як вели підрахунок

За основу співробітники BRDO взяли актуальні ціни на продукти в найбільших торговельних мережах України. Рахували в розрахунку на інгредієнти, необхідні для приготування традиційних 12 різдвяних страв:

куті:

компоту;

пісного борщу;

голубців;

тушкованих капусти і квасолі;

маринованих грибів;

печеного коропа;

маринованого оселедця;

пампух;

вареників.

Що найбільше подорожчає в грудні

Цього року на вартість різдвяного продуктового кошика безпосередньо впливає ситуація на україно-польському кордоні, вважає перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Але навіть якщо перевізники відмовляться від блокування кордону, святковий стіл до Різдва для українців усе одно подорожчає.

Висоцький розділив для прогнозу продукти на кілька груп. Перша з них — базові соціальні продукти, тобто крупи й овочі борщового набору.

"Тут, на щастя, ми фактично повністю забезпечуємося внутрішнім виробництвом. Жодних цінових коливань немає та не передбачається", — запевнив він, додавши, що низка продуктів із цієї групи нині дешевша порівняно з минулорічними цінами. Зокрема, це цибуля, морква, яйця та гречка. Базовими продуктами українців забезпечують вітчизняні виробники, тому тут інфляції немає.

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А от імпортні продукти цілком можуть подорожчати, бо дорожчає логістика, адже шлях в об'їзд виходить значно довшим.

До слова, 13 листопада Фокус розповідав, як за рік змінилися ціни на продукти в Україні.