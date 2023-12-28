Оновив рекорд: як і наскільки зріс державний борг України під час війни

У листопаді, за інформацією Міністерства фінансів, сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 164,27 мільярда гривень.

Сукупний державний борг України у листопаді 2023 року зріс на 4,48 мільярда доларів. Так, станом на 30 число сума боргу зросла до рекордної позначки у 140,82 мільярда доларів. Такі дані оприлюднили у Міністерстві фінансів.

У відомстві підрахували, що впродовж листопада сума державного та гарантованого державою боргу країна стала більшою у гривневому еквіваленті на 164,27 мільярда, у доларах — на 4,48 мільярда.

"Державний та гарантований державою борг становив 5 122,49 мільярда гривень або 140,82 мільярда доларів, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 3 512,77 мільярда гривень (68,58% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 96,57 мільярда доларів. Державний та гарантований державою внутрішній борг – 1609,72 мільярда гривень (31,42%), або 44,25 мільярда доларів", — йдеться в повідомленні.

Боргів все більше: як зростання держборгу загрожує Україні

Співвідношення державного боргу до ВВП наприкінці поточного року наблизиться до 90% та перевищить 95% наприкінці 2024 року. Про це казав очільник департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, Віталій Вавриш, писав раніше Фокус у своєму матеріалі: "Борги почекають. Скільки заборгувала Україна та як платитиме за кредитну допомогу".

"Але такий рівень боргу наразі не становить загрози для макроекономічної стабільності. По-перше, Міністерство фінансів має можливість забезпечити повне рефінансування внутрішнього боргу. По-друге, заплановані платежі за зовнішнім боргом найближчим часом є мінімальними завдяки проведеним минулого року реструктуризаціям. Тож високий державний борг навряд чи створить проблеми з ліквідністю для уряду в наступні кілька років", — пояснив експерт.

Водночас виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук зауважив, що боргове навантаження на країну почне спадати, ймовірно, вже у 2024 році.

"Поки офіційна позиція, що з 2024-го борг у відсотках до ВВП буде знижуватись. Але якщо війна буде продовжуватись, то це під великим питанням. Чи буде загрозою зростання боргу? Ні, якщо нас продовжать підтримувати", — зазначив він.

Нагадаємо також, що Фокус писав про те, що Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування.