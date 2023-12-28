$300 млрд на користь України: США пропонують країнам G7 план з конфіскації активів РФ, — FT

На думку представників деяких країн G7, конфіскації активів буде недостатньою, аби закрити потреби України у відбудові, тому цей план не може замінити фінансову підтримку Києва у 2024 році.

США пропонують країнам G7 конфіскувати на користь України 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Про це пише Financial Time.

Як зазначає видання, союзники поспішають, аби узгодити цей план до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в України, проте FT підкреслює, що наразі жодних рішень не ухвалено, а все перебуває на стадії обговорення, зокрема в Європі.

За інформацією джерел видання, тему конфіскації активів обговорювали міністри фінансів G7 та їхні заступники, які зустрічалися у грудні. Щодо теми дискусій, FT зазначає, що вони насамперед стосувалися механізму конфіскації та оцінки ризиків.

"США за підтримки Великої Британії, Японії та Канади запропонували продовжити підготовчу роботу, щоб були готові варіанти до 24 лютого", — уточнює видання.

Офіційно США поки що не підтримали арешт активів Росії, але, за інформацією видання, поширили серед G7 документ, в якому зазначали, що це було б законним і як "контрзахід, щоб спонукати Росію припинити свою агресію". Крім того, Вашингтон запропонував три робочі групи, які вивчатимуть юридичні аспекти конфіскації, шляхи зменшення ризиків і способи застосування цих активів на користь України.

Проте деякі європейські країни, такі як Німеччина, Франція, Італія, висловили певні застереження і необхідність ретельно оцінити легітимність конфіскації активів. До того ж, як зазначає FT, кілька європейських міністрів закликали зберігати конфіденційність щодо всього процесу.

В ЄС також вважають, що конфіскації активів буде недостатньою, аби закрити потреби України у відбудові, і що цей план не має замінити фінансову підтримку Києва у 2024 році.

Україна та російські активи

Раніше, у вересні 2023 року, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи. Це був перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.

Крім того, нещодавно видання The New York Times зазначало, що США терміново обговорюють з партнерами використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Нагадаємо, 27 грудня, адміністрація Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він включає озброєння на 250 мільйонів доларів США, яке необхідне для задоволення потреб у сфері оборони та безпеки у війні проти Росії.

Крім того, 27 грудня Фокус повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена та європейські посадовці зміщують акцент із підтримки мети України — повної перемоги над Російською Федерацією — на поліпшення позицій Києва в мирних переговорах.