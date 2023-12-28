Пенсії та виплати ВПО: у Кабміні розповіли, кого залишать без грошей із 1 січня

Українці, у яких статус ВПО з'явився до повномасштабного вторгнення ЗС РФ, мають проходити фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку", щоб не втратити соціальні виплати. Тим часом у Кабміні вирішили продовжити термін проходження процедури.

В Україні деяким пенсіонерам дозволили не проходити фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку" для отримання пенсійних виплат до 31 березня 2024 року. Зміна стосується внутрішньо переміщених осіб, яких взяли на облік до 24 лютого 2022 року, повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Таким чином, як зазначили у відомстві, у громадян буде ще три додаткові місяці для того, щоб здійснити фізичну ідентифікацію.

"Зробити це можна як у відділенні Пенсійного фонду або "Ощадбанку", так і віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію", — наголосили в Мінсоці.

Водночас у Мінреінтеграції додали, що Кабмін України погодив постанову, якою дозволив нараховувати пенсію українцям навіть у тому разі, якщо територіальним органам Пенсійного фонду України (ПФУ) "Ощадбанк" повідомить, що в клієнтів відсутні видаткові операції за рахунками протягом півроку.

"Але з 1 січня 2024 року в таких випадках пенсії не нараховуватимуть одержувачам, доки вони не пройдуть фізичну ідентифікацію", — зазначили в міністерстві.

Ідентифікація в "Ощадбанку": про що потрібно знати кожному пенсіонеру

Щоб пройти фізичну ідентифікацію для різних видів виплат від держави, українці можуть:

особисто з'явитися у відділенні "Ощадбанку";

взяти участь у спеціальній відеоконференції, під час якої особа покаже підтверджувальні документи;

пройти авторизацію на веб-порталі Пенсійного фонду з використанням ідентифікації через "Дію";

прийти до закордонної дипломатичної установи України, працівники якої засвідчать, що особа є живою.

Зарплати і пенсії під загрозою:

В українському уряді попередили про можливість тимчасово припинити виплати зарплат і пенсій населенню, якщо Захід не виділить фінансову допомогу на початку 2024 року. Так, за словами міністра економіки Юлії Свириденко, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн учителів. Також без пенсій можуть залишитися 10 мільйонів пенсіонерів.

Як зазначила Свириденко, Україна у 2024 році сподівається отримати зовнішню підтримку в розмірі 37 мільярдів доларів. Але наразі запит президента США Джо Байдена на 60 мільярдів доларів "завис у повітрі" в Конгресі, а пакет підтримки Євросоюзу на 50 мільярдів євро теж не виділено, оскільки його заблокувала Угорщина.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, хто з українців почне отримувати підвищені пенсії у 2024 році. Також 17 грудня Фокус писав, у яких випадках для призначення пенсії доведеться звернутися до суду.