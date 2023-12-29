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20 тисяч вакансій скорочено: Шмигаль анонсував зміни на державній службі (відео)

Тетяна Зарембо
Фото: Getty Images | Очільник уряду Денис Шмигаль вважає, що реформа державного управління на часі

За словами прем’єр-міністра, нова система оплати праці державних службовців та скорочення вакансій дозволить уряду зберегти близько 8 мільярдів гривень бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.

Український уряд затвердив з 1 січня 2024 року нову систему оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Про це повідомив у власному телеграм-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, очільник уряду заявив про скорочення кількості вакансій на державній службі майже на 20 000 осіб, додавши, що це лише перший етап.

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До того ж, відтепер 70% зарплати держслужбовця складатиме оклад і лише 30% — премії.

"Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад і грейдів. Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати", — зауважив прем’єр.

Шмигаль підкреслив, що нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить уряду зберегти близько 8 мільярдів гривень бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.

Нагадаємо, Фокус писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародних донорів надати країні термінове фінансування в розмірі 37,3 мільярда доларів у 2024 році. У листі, адресованому Багатосторонній координаційній групі донорів (MDCP), Шмигаль заявив, що фінансування необхідне для підтримання макроекономічної стабільності України та задоволення її основних бюджетних потреб.