Субсидії на комуналку у 2024 році: яких змін чекати українцям
За словами експерта Андрія Шабельникова, часто українцям відмовляють у наданні субсидії. Однак допомогу для оплати житлово-комунальних послуг можна відновити.
Українські домогосподарства, які користувалися субсидією з вересня 2023 року, зокрема й ті, у кого розмір допомоги на оплату житлово-комунальних послуг був у розмірі нуль гривень, продовжать отримувати субсидії у 2024 році. Житлова субсидія надаватиметься таким домогосподарствам до квітня. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі:"Субсидії, тарифи, податки, пенсії: які зміни чекають на українців з 1 січня 2024 року".
Під час розрахунку житлової субсидії на цей опалювальний період враховуються доходи за I — II квартали 2023 року, а розмір пенсійної виплати (як дохід) — за серпень 2023 року. Звертатися за призначенням субсидії можна в будь-який місяць року до органів ПФУ. Утім, як розповів Фокусу керуючий партнер Evrika Law Андрій Шабельников, іноді домогосподарствам субсидію можуть і не надати. Для цього є такі причини:
- площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а площа будинку — 230 квадратних метрів (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних, багатодітних сімей та інші;)
- особа володіє транспортним засобом віком менше п'яти років або більш ніж одним транспортним засобом, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім отриманих безоплатно або пільгових ТЗ, мопедів, причепів, а також мотоциклів, вартість яких не перевищує 4 розміри мінімальної заробітної плати — у 2024 році ця сума становить 28,4 тисячі гривень);
- у складі сім'ї є повнолітня особа, яка не навчалася, не була зареєстрована як безробітна, не отримувала доходу або він був меншим за розмір мінімальної заробітної плати;.
- особа перебувала за кордоном у сукупності понад 60 днів на рік;
- член сім'ї протягом року перед місяцем звернення за субсидією купив нерухомість або оплатив послуги на суму, що на дату проведення операції перевищує 50 тисяч гривень, або здійснив аналогічну суму благодійних внесків (крім медичних послуг, а також купівлі квартири (будинку) протягом пів року після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності);
- наявність простроченої понад 3 місяці заборгованості за комунальні послуги, що перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням субсидії — 680 гривень);
- людина не повернула надміру виплачену суму житлової субсидії за попередні періоди;
- є заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;
- особа має у власності більше одного житлового приміщення (крім успадкованого житла, що не здається в оренду, та житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності; житла, розташованого на тимчасово окупованій території тощо).
- будь-хто з домогосподарства має кошти на депозитних рахунках, які сукупно перевищують 100 тисяч гривень.
За словами експерта, Андрія Шабельникова, щоб відновити субсидію у 2024 році, маючи борги зі сплати за ЖКП або аліментів, потрібно, щоб контролюючий орган вивчив такі документи:
- рішення суду, що підтверджує погашення боргу за аліментами частинами;
- довідку з медичного закладу, що підтверджує алко- або наркозалежність особи;
- рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або зниклою безвісти;
- договір про реструктуризацію заборгованості або рішення суду про її скасування.
Субсидію знову почнуть виплачувати з наступного місяця після надання відповідного документального підтвердження, додав експерт.
Нагадаємо, з 2023 року в Україні діє посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Так, органи проводять одразу три етапи перевірки. Під час звернення по допомогу, її отримання, а також після того, як громадянам надійшли виплати. Також Фокус пояснював, як українцям спростили процес оформлення житлових субсидій.