Ані доходів, ані армії. Що не так з ідеєю звільнити від мобілізації в обмін на податки

В Україні зараз існує бронювання співробітників критично важливих підприємств та організацій, перелік яких затверджує Кабмін. Але в Офісі Президента розглядають можливість збільшити коло заброньованих військовозобов’язаних, поширивши бронювання на тих, у кого високий офіційний дохід та, відповідно, чимала сума сплаченого щомісячно ПДФО.

В Офісі Президента розглядають нову ідею звільнення військовозобов’язаних від мобілізації через бронювання, а підставою для цього може бути рівень офіційної зарплати та сплаченого щомісяця податку на доходи фізосіб (ПДФО). Зокрема, йдеться про те, що від мобілізації бронюватимуть, якщо особа отримує певну суму ПДФО на місяць. Наприклад, критерієм може бути сума 6 тис грн. Це означає приблизно 33,4 тис грн. щомісячної зарплати. Також розглядають варіант встановлення мінімально необхідного порогу зарплати для набуття підстави для бронювання в розмірі 35 тис грн. Іншим варіантом може бути бронювання працівників, за яких роботодавець сплачує приблизно 14,5 тис грн ЄСВ (відповідає рівню зарплати 66 тис грн). Фокус опитав експертів з приводу доцільності та економічних підстав запроваджувати подібні зміни процедури бронювання від мобілізації.

Сумнівна ефективність: чи буде економічний результат в разі бронювання за рівнем податків

Олексій Геращенко, економіст, викладач фінансів у kmbs, пояснює: не можна розглядати економічні відносини, як вичерпні, і намагатися звести все до них. Адже в даному випадку йдеться не про економічну вигоду, а про оборону країни. І якщо звести і тут все до питання грошей, то це означатиме, що, крім грошей, в суспільстві фактично немає інших сенсів. Крім того, економічний сенс пропозиції бронювати платників податків — доволі слабкий, вважає експерт.

"Якщо уявити, що мільйон чоловіків з тіньовими доходами задекларує такий дохід, як пропонується (близько 35 тисяч гривень на місяць), то йтиметься про додаткові бюджетні доходи на рівні близько 150 мільярдів гривень на рік. А дефіцит нашого бюджету складає 1,6 трильйони гривень. Тобто ми вирішуємо проблему фінансування дефіциту менше, ніж на 10% (відповідно не вирішуємо), розколюємо суспільство (що далі? голосування лише тих, хто має дохід вище за певний рівень?), ділячи його на класи з різними правами, пропагуємо платне легалізоване ухилення від мобілізації (тимчасово сплачуєш податки на вищому рівні і тим купуєш індульгенцію). Люди при сплаті цих податків сприйматимуть їх не як легалізацію доходів, а як плату за певні привілеї, які раптом перетворилися на ринковий товар. В сухому залишку маємо вульгарну деструктивну ідею, яка, крім того, не вирішує жодних економічних завдань", — вважає Олексій Геращенко.

Експерти кажуть: перекрити дефіцит держбюжету податками заброньованих неможливо Фото: УНІАН

Тим часов, на думку Павла Кухти, екс-в.о. міністра економіки, керівника з політичних питань Київської школи економіки, бронювання за сплаченими податками треба запроваджувати разом з демобілізацією, а робити це треба терміново.

"Оскільки на емоціях війну ми можемо лише програти — бронювання за сплаченими податками однозначно треба запроваджувати. Вважаю, що це хороша спроба налагодити нові цивілізовані норми існування суспільства, коли ми заходимо в третій рік війни. Війна на виснаження — це війна економік, і мірою ефективності в ній є рівень доходів, який людина створює для держави. Висмикуючи з економіки високопродуктивні кадри й відправляючи їх на низькі армійські посади, ми підриваємо власну обороноздатність", — написав Павло Кухта на своїй сторінці у Фейсбук.

Деякі експерти називають пропозицію ОПУ бронювати за податками вульгарною та деструктивною, що не вирішує жодних економічних завдань

Але з думкою про доцільність встановити критерієм для бронювання саме суму податків не погоджується Володимир Дубровський, старший економіст CASE Ukraine. Він впевнений, що якщо говорити про бронювання тих, у кого високий дохід, то треба звертати увагу не лише на сплачені податки, але й на те, яку частку ВВП створює певна особа.

"Ті ж айтішники можуть сплачувати менші податки, але видавати вагому частку ВВП. Те саме про ФОПів. ФОПи і створюють частку ВВП, і мають працівників, яких забезпечують роботою і за яких теж сплачують податки. І якщо просто людина, що працює, йде до війська, втрачається одне робоче місце, якщо ФОПа забирають, втрачається кілька робочих місць та чималий шмат ВВП. Якщо моральний вибір робити на користь такої схеми, то в неї треба внести ФОПів та працівників ІТ-галузі", — вважає експерт.

Експерти вказують на доцільність бронювати тих, хто працює на перемогу, посилює обороноздатність Фото: The New York Times

На його думку, додаткова мобілізація – це однозначно негативний вплив на ВВП країни, і бюджетні доходи у вигляді податків важливі, але закрити бюджетний дефіцит тими, хто врешті, завдяки запровадженню бронювання за податковим критерієм, "відбілиться" (покаже свій дохід), неможливо.

Шлях до соціального вибуху: чому пропозиції розширити коло заброньованих не допоможуть Україні

Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко каже: в Україні сьогодні до 95% населення отримують зарплату менше 30 тис грн. По суті, залишаться незахищеними бідні верстви населення, що може призвести до соціальних вибухів в суспільстві. "Тут немає економіки, як вважають розробники цього проекту. І не може бути, тому що в Україні 2 роки йде війна, і знайти додаткові кошти в економіці підприємств неможливо. Звернути увагу краще на місцеві бюджети, де запланували в 2023 році побудувати 15 стадіонів, або будівництво доріг в прифронтових територіях, або на митниці, де мільярди проходять мимо державного бюджету", — впевнений Попенко.

Експерти радять владі шукати кошти для держбюджету на митниці, а не створювати чергові проблеми поділом суспільства на багатих та бідних

Володимир Дубровський теж вказує на те, що у питанні бронювання за податковим критерієм є суперечність між ефективністю і справедливістю. "Адже якщо говорити про економічну ефективність, в ринковій економіці людина, яка заробляє більше і, відповідно, сплачує більше податків, цінніша для суспільства. Ефективно буде таких людей все ж таки приховувати від мобілізації. Та якщо говорити з точки зору пересічного чоловіка, який каже "Чому багатих не брати до армії, а бідних посилати на смерть?", то така точка зору має право на існування. Постає питання морального вибору, непросте і неочевидне. Не існує експертного критерію для вибору між ефективністю та справедливістю", — каже Володимир Дубровський. І додає: не можна лише з економічної точки зору аналізувати питання бронювання від мобілізації за рівнем доходу чи податків, адже це сприймається суспільством, як несправедливість.

Бронювати потрібно за критерієм професії, а не за критерієм податків, кажуть експерти Фото: Укренерго

Політолог Віктор Таран переконаний: ідея бронювання за податковим критерієм – вкрай шкідлива та може призвести до соціального вибуху. На його думку, на бронь заслуговують ті люди, які своєю працею наближають перемогу, і це працівники або інфраструктурних підприємств, або оборонних заводів, або чиновники певних категорій чи поліція, тобто особи, які здійснюють функції держави і по суті державу зберігають.

Експерти кажуть: треба переглянути норми бронювання, які існують, щоб зробити процедуру більш чіткою та прозорою і виокремити кілька конкретних професій, які мають право на бронь

"Вибачте, а де тут про обороноздатність? У нас як ці податки щось змінять? У нас змінилась військова доктрина і ми створюємо найману армію та оголошуємо по світу збір найманців? Такого немає. Відповідно, ми говоримо про мобілізацію, про обов’язок усіх захищати країну незалежно від майнового стану чи податків. І це є той суспільний договір, в якому ми повинні рухатися. А як тільки щось подібне до озвучених пропозицій про бронювання за податковим критерієм ухвалять, то нас одразу знищать інформаційно. Придумати таку ідею міг або дурень, який не вчив історії, або просто ворог. Люди, які таке пропонують, ведуть ситуацію до соціального вибуху", — зазначив Віктор Таран у розмові з Фокусом. Він впевнений: вже зараз треба переглянути норми бронювання, які існують, щоб зробити процедуру більш чіткою та прозорою і виокремити кілька конкретних професій, які мають право на бронь, тоді як грошові критерії у питанні мобілізації — шкідливі та лише можуть спровокувати катастрофу.