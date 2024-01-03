Підніжка Кремлю: у Китаї несподівано вирішили заробити на російському вугіллі, — ЗМІ

Аналітики зазначають, що Росія є одним із ключових постачальників вугілля до Китаю, водночас поставки з Москви вже серйозно програють конкуренцію іншим країнам.

Китай, який залишається важливим торговельним партнером для Російської Федерації, у новому 2024 році відновив мита на ввезення вугілля. Дії союзника можуть перетворитися на серйозну проблему для російських експортерів, які сильно залежать від найбільшого у світі ринку цього виду палива, пише агентство Bloomberg.

За даними журналістів, мита скасували в травні 2022 року, щоб захистити поставки від ризиків на тлі повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Війна вдарила по світових енергетичних ринках, але водночас дала змогу РФ наростити поставки вугілля до Китаю, оскільки інші країни не хотіли торгувати з агресором.

Як сказано в публікації, Росія стала другим ключовим постачальником вугілля в Китай, і довгострокова мета двох країн полягає в тому, щоб досягти річного обсягу поставок у 100 мільйонів тонн. Щоб зберегти ці обсяги у 2024 році, російські трейдери повинні знизити ціни на свій товар. ці обсяги, російські ціни повинні будуть знизитися.

До того ж тепер китайська влада хоче захистити державні гірничодобувні компанії від наслідків перенасичення ринку після того, як внутрішній видобуток також зріс до історичного максимуму.

Водночас, як зазначають аналітики, щомісячні продажі російського вугілля до Китаю знизилися з пікового рівня в понад десять мільйонів тонн у червні 2023 року, оскільки поставки з РФ програють конкуренцію вугіллю з інших країн. Очікується, що ситуація для РФ стане ще гіршою в міру введення мит.

Тим часом конкуренти Росії в торговельних відносинах з Китаєм — Австралія та Індонезія, можуть і далі вільно торгувати з Пекіном, оскільки захищені від мит завдяки пактам про вільну торгівлю з Пекіном.

До слова, за даними видання The New York Times, обсяг торгівлі між Росією і Китаєм перевищив позначку в 200 мільярдів доларів за підсумками 11 місяців 2023 року. Так, найзначніший прибуток від збільшення обсягів торгівлі з Росією був у китайських виробників автомобілів.

Тим часом нагадаємо, що в листопаді 2023 року стало відомо, що Китай відмовляється фінансувати російський проєкт із будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2". Також повідомлялося, що Росія вперше направила до Китаю танкери через Арктику.