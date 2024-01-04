LED-лампи для українців: де роздають безплатні світлодіоди та хто їх може отримати

У Міністерстві економіки розповіли, що старі лампи можна принести у відділення протягом місяця з моменту отримання п'яти нових.

В Україні продовжує діяти програма, у рамках якої пенсіонери можуть безкоштовно обміняти старі лампочки розжарювання на п'ять LED-ламп у відділеннях "Укрпошти". З 4 січня скористатися програмою зможуть українці у 23 тисячах населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Пенсіонерам не потрібно буде відразу нести старі лампи на обмін. Їх можна буде принести у відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп", — ідеться в повідомленні.

Щоб здійснити обмін, пенсіонерам потрібно пред'явити такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення;

номер телефону.

"Починаючи з 5 грудня пенсіонери вже обміняли 4,5 мільйона старих ламп розжарювання на нові енергоефективні лампи", — зазначили в Мінекономіки.

Обмін старих лампочок на енергоефективні: що відомо про програму

Програму обміну ламп в Україні реалізовують за підтримки Європейського Союзу (ЄС). Для цього наприкінці зими 2023 року європейські партнери доставили в нашу країну 6,6 млн LED-лампочок. Як пояснила тоді міністр економіки Юлія Свириденко, програма Євросоюзу допоможе заощадити енергоспоживання.

А голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас сказав, що сучасні світлодіодні лампи допомагають економити близько 80% електроенергії порівняно зі старими лампами. Тобто якщо замінити 50 млн ламп в Україні, то економія електроенергії до 1 гігавата дасть змогу розвантажити один ядерний реактор.

Де ще можна обміняти лампи

Українці можуть прийти до центральних відділень пошти та до тих, де обмін ламп відбувається активно. Дізнатися про відділення, де продовжують обмінювати лампи, можна під час подання заявки через "Дію".

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