Розподіл газу: за яким тарифом платитимуть українці 2024 року

У 2024 році щомісячна плата за доставку і суми в платіжках залежатимуть від споживання газу за підсумками минулого року. Але українці можуть самостійно розрахувати вартість доставки палива.

Українцям уже кілька років надсилають дві комунальні платежі за газ: одну за спожитий газ, а другу за послугу з доставки. Але 2024 року цифри в платіжках зміняться. Усе тому, що щомісячний платіж за доставку "блакитного палива" впродовж року та кінцеві суми прив'язані до рівня споживання газу впродовж минулого газового року, який розраховують із 1 жовтня 2022-го по 30 вересня 2023-го. Про це розповіли у пресслужбі Вінницької філії компанії "Газмережа".

Як розрахувати доставку газу

Для цього існує спеціальна формула, а саме:

тариф облгазу* (кубічні метри за період з 1 жовтня 2022-го по 30 вересня 2023-го)/12 = щомісячна плата за доставку палива.

Формула не змінюється вже кілька років, на відміну від суми платежу. Вона буде іншою, оскільки змінилися дані газового року. Тобто, щоб розрахувати, скільки потрібно заплатити за доставку газу, потрібні два показники:

тариф від облгазу;

спожиті куби за газовий рік.

"Для цього весь обсяг газу, спожитий за попередній газовий рік, необхідно розділити на 12 і помножити на тариф вашого оператора газорозподільної мережі", — сказано в повідомленні філії.

Наприклад, для споживачів у Києві, якщо використовувати 1,6 тисячі кубічних метрів газу за рік, щомісячний платіж буде таким:

1,49*1 600 кубів/12 = 198,66 гривні.

Зазначимо, що для регіонів облгази встановлюють різні тарифи. Вони залежать від кількох чинників, наприклад:

від регіону;

кількості споживачів;

розміру витрат для забезпечення функціонування мережі.

Наприклад, у Вінниці тарифи на розподіл газу становлять 1,76 гривні за куб.м, у Житомирі — 1,70 гривні, у Львові — 1,69 гривні, а в Чернігові — 1,76 гривні.

Третя платіжка за газ: за що ще будемо платити

Новий платіж торкнеться мешканців багатоквартирних будинків, які користуються газом. У них з'являться додаткові витрати, які будуть спрямовані на технічне обслуговування газових труб у межах під'їзду та квартири. Так, у 2024 році українці платитимуть 25-65 гривень на місяць за технічне обслуговування газових труб усередині будинку.

Що передбачатиме техобслуговування

За словами прес-секретаря підприємства "Полтавгаз" Анжели Сливкіної, у рамках техобслуговування відбуватиметься огляд і перевірка газопроводів, розташованих за межами квартир, обслуговування запірних пристроїв та інше. Водночас техогляд не передбачає ремонт систем газопостачання та їх заміни, обслуговування лічильників. Раніше цим питанням опікувалися мешканці будинку, але 5 грудня 2023 року НКРЕКП ухвалила договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, тож тепер ці обов'язки перейшли до операторів ГРМ.

Раніше Фокус розповідав, скільки українці платитимуть за світло і воду у 2024 році. Також нагадаємо,