Панікувати не варто: в НБУ пояснили, чому зростає курс долара і що буде далі

Як зазначив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, курс змінюється залежно від ситуації на валютному ринку, але зараз курсові коливання не загрожують порушити фінансову стабільність у країні.

В Україні збільшився попит на валюту, а паралельно з цим почалося зростання курсу долара щодо гривні. У Національному банку пов'язують це із сезонним фактором, оскільки збільшилися бюджетні витрати та попит серед українців. Про це повідомляє пресслужба державного регулятора.

За словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, зараз в Україні діє керована гнучкість курсу, тому курсові коливання — нормальне явище.

"Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація покращується (як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада)", — сказав він.

Він зазначив, що наприкінці 2023 року гривня дещо ослабла, на це вплинули сезонні чинники. Наприклад, попит на валюту збільшився внаслідок рекордних витрат бюджету в грудні. І традиційно до кінця року населення дедалі активніше купує валюту.

"Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов'язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги. До того ж, активні бойові дії тривають, тому потреба у фінансуванні залишається", — розповів Ніколайчук.

Він підкреслив, що курсові коливання не загрожують валютному ринку і залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни.

"Курс на готівковому ринку, який важливий для населення, уже тривалий час коливається в обидва боки і, незважаючи на певне ослаблення гривні наприкінці року, вона залишається міцнішою, ніж, наприклад, у IV кварталі 2022 року", — пояснив заступник голови Національного банку.

Національний банк не збирається повертатися до практики фіксованого курсу. Відмова від нього була свідомою, оскільки для змін з'явилися відповідні умови.

"Режим керованої гнучкості курсу дозволяє нам забезпечувати досягнення низки важливих завдань. Наприклад, зберігати привабливість гривневих інструментів. Сьогоднішню ситуацію на валютному ринку не можна назвати неординарною, вона точно не шкодить виконанню цього завдання", — сказав Сергій Ніколайчук.

Що буде з валютним ринком у січні

Як пояснила Фокусу директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, попит на валюту, ймовірно, залишиться на високому рівні.

"Ситуація починає вирівнюватися ближче до весни, коли агровиробники починають активніше продавати валюту, готуючись до посівної. Тому наприкінці та на початку року структурний дефіцит валюти на ринку збільшується", — зазначила вона.

Подальші коливання курсу залежать від кількох чинників, головним з яких є надання Україні допомоги від Європейського Союзу та США. Наразі лише цей фактор може стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, за інформацією Національного банку, за підсумками 2023 року комерційні українські банки продали населенню 2,596 мільярда доларів. Зазначимо також, що гнучкий обмінний курс в Україні діє з 2 жовтня 2023-го.