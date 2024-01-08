Деякі регіони України залишилися без світла: що сталося

Відключення світла побутовим споживачам спостерігається у Кривому Розі та Запоріжжі. ДТЕК та "Укренерго" поки що офіційно не коментували часткове знеструмлення населених пунктів.

Російські окупанти зранку 8 січня атакували українські населені пункти ракетами, внаслідок чого, а також через погодні умови, у деяких регіонах зникло світло. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Так, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у власному телеграм-каналі пише, що у місті відключено від електрики 15 тисяч абонентів, а чотири котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води. Крім того, на генераторах також працюють дві насосні станції міськводоканалу.

Через зледеніння дротів не працюють тролейбуси та трамваї, замість них на лінію вийшли дизель-генераторні тролейбуси та додаткові автобуси і маршрутки.

Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дороги вийшла спеціальна техніка.

Внаслідок погіршення погодних умов складна ситуація з електроенергією спостерігалася у неділю, 7 січня, у Хмельницькій області. Було знеструмлено 26 населених пунктів, з них 17 — частково. Сталося це в Ізяславській, Полонській та Хмельницькій громадах, де без електроенергії залишилися понад 4100 побутових споживачів і 225 непобутових абонентів.

Наразі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що заживлено всі населені пункти області, триває підключення 699 абонентів, з яких переважна більшість — побутові споживачі.

Крім того, запорізькі місцеві пабліки повідомляють про відсутність електрики після ранкової аркетної атаки 8 січня у самому Запоріжжі.

На момент публікації новини ні ДТЕК, ні "Укренерго" не коментували інформацію про відключення світла у регіонах.

Обстріли 8 січня — що відомо

Місцеві телеграм-канали Кривого Рогу повідомляють про пожежу в торговому центрі "Солнечная галерея", а в багатоповерхових квартирних будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

Крім того, в Нікопольському районі Дніпропетровської області ворог із важкої артилерії обстріляв Нікополь і Марганець. Пошкоджено дві п'ятиповерхівки, приватний будинок, господарську споруду.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що 8 січня Росія вдарила по промислових об'єктах Харкова, а голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що російські окупанти також атакували приватний будинок у Змієві Харківської області.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що вранці 8 січня в місті пролунало щонайменше 5 вибухів під час ракетної атаки, є влучання в житлових районах.

Унаслідок атаки у Хмельницькій області пролунало щонайменше 6 вибухів. У Хмельницькій ОВА повідомили, що в області працює протиповітряна оборона. Поки що жодних деталей невідомо.

Нагадаємо, що російські війська напередодні, 6 грудня, атакували Харківську область, пошкоджено будівлі.

Також повідомлялося, що в ОВА розповіли про наслідки удару РФ у Донецькій області. Загинули щонайменше п'ятеро дітей, ворог використовував ракети С-300.