В Україні дозволили відключати світло і нараховувати пеню за борги по комуналці

Мораторій на відключення комунальних послуг продовжує діяти на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії, ідеться в постанові Кабміну.

Кабінет міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, який діяв з початку війни. Винятком є території, на яких тривають бойові дії. Про це йдеться в урядовій постанові.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості за ЖКП у судовому порядку та відключення від комунальних послуг.

Однак мораторій на вимкнення світла та інших комунальних послуг продовжує діяти на територіях, на яких тривають бойові дії.

Що забороняв мораторій

Скасований мораторій передбачав таке:

Нарахування та стягнення штрафів, пені, інфляційних нарахувань та відсотків річних на заборгованості, що виникли через несвоєчасну або неповну оплату житлово-комунальних послуг населенням.

Призупинення або припинення надання житлово-комунальних послуг у разі недоплати або часткової оплати ними.

В Україні в період воєнних дій діяв мораторій на підвищення тарифів на газ і постачання тепла для населення.

Мораторій було введено 5 березня 2022 року.

Згідно з новим документом, мораторій тепер діятиме тільки на територіях, де тривають бойові дії або тимчасово окупованих Росією, згідно зі списком, наданим Міністерством реінтеграції.

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