Другий етап земельної реформи: хто не поспішає купувати землю в Україні

У Міністерстві аграрної політики вважають, що вільний ринок землі дасть змогу Україні залучати інвестиції в економіку та спонукатиме бізнес до розвитку.

У межах другого етапу земельної реформи, яка стартувала 1 січня 2024 року, в Україні дозволили купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичним особам. Але протягом першого тижня нового року в країні не укладено жодної угоди купівлі-продажу земель за участю юросіб. Про це в ефірі телемарафону сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Важливо Скільки коштує земля для ведення сільського господарства в Україні під час війни

"У нас цілий тиждень уже нового року. У нас немає жодної угоди в країні з юридичною особою. Ніхто не поспішає", — розповів він.

При цьому міністр каже, що за допомогою вільного ринку землі Україна залучатиме нові інвестиції в економіку і спонукатиме бізнес до розвитку.

Ринок землі в Україні було відкрито 1 липня 2021 року. Голова Державної служби України з геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко восени 2023-го розповідав, що з моменту відкриття ринку землі 2021 року процес купівлі-продажу земельних ділянок відбувався не дуже активно. За його даними, до процесу долучився лише 1% сільськогосподарських земель.

"У 2021 році за перші пів року роботи ринку землі було випущено в обіг понад 100 тисяч гектарів. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна ринок, звичайно, просів і в обіг було випущено 69 тисяч гектарів. У 2023 році станом на жовтень ми вже бачимо, що вже майже 80 тисяч гектарів реалізовано, показники наближаються до довоєнних", — зазначив він.

Тим часом 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи і купувати сільськогосподарські землі тепер можуть юридичні особи. Купувати можна лише приватні земельні ділянки, загальна площа яких становить не більше 10 тисяч гектарів. Водночас продаж комунальної та державної землі залишається під забороною.

Важливо Скільки коштує земля для ведення сільського господарства в Україні під час війни

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як можна купити або орендувати ділянку землі під час війни в Україні. Також нагадаємо, що українці, які є власниками паїв, до 1 січня 2025 року мають оформити право власності на свою землю.