Чи відключатимуть світло взимку: українцям розповіли, коли повернуться планові обмеження

У Верховній Раді закликали українців бути готовими до можливих відключень світла і пояснили, коли і чому можуть виникнути перебої з електрикою.

Незважаючи на прогнози багатьох експертів про те, що на українців чекають перебої зі світлом в осінньо-зимовий період 2023/2024, планових відключень світла в Україні цієї зими поки що не було. Але їх можуть запровадити, якщо росіяни влаштують масовані ракетні обстріли і серйозно пошкодять енергоінфраструктуру нашої держави. Про це сказав в ефірі телемарафону голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Усе залежить від того, якими будуть ракетні атаки по українській енергосистемі. Тому повністю виключати таке, мабуть, неможливо. Тому що якщо буде масована атака, коли будуть десятки і десятки ракет різного типу і дронів летіти по наших енергооб'єктах, то якась вірогідність цього існує", — сказав він.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг наголосив, що зараз уся робота енергетиків спрямована на те, щоб зима пройшла без відключень світла.

"Ну і зараз так просто вразити наші енергооб'єкти не вдасться. У нас є певний запас міцності, у нас є певний запас енергообладнання. Тому ймовірність таких відключень є, але досить низька", — повідомив Герус.

Як ситуація в енергосистемі зараз

Станом на 9 січня, як повідомили в НЕК "Укренерго", зафіксували рекордний рівень споживання електроенергії в цьому опалювальному сезоні.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб уникнути появи в енергосистем дефіциту електроенергії без застосування аварійної допомоги від енергосистем інших країн", — ідеться в повідомленні.

У компанії закликали населення особливо зараз дбайливо споживати електроенергію.

"Наприклад, магазинам і торговельним центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин. А побутові споживачі можуть перенести домашні вправи з праскою, електроплитою та пилососом на вечірні години після 19:00 і, за можливості, на вихідні", — наголосили енергетики.

Нагадаємо, під час масштабної ракетної атаки України 2 січня російські війська завдали ракетного удару по Україні, зокрема й по Києву. Після російської атаки в п'яти районах Києва зникло світло у понад 250 тисяч споживачів.