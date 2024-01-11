Газ для українців буде дешевше? Що з ціною палива та його запасами в Україні

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації газу в Україні за грудень 2023 року — ціни на газ падають попри холоди. Опитані Фокусом експерти оцінили коливання цін на газ в Європі та Україні, а також пояснили, якою є зараз ситуація із запасами газу в українських підземних сховищах.

Фактична вартість реалізації газу в Україні у грудні 2023 року становила 13 596 гривень за одну тисячу кубометрів без ПДВ, що на 5,5% менше, ніж у листопаді. Про це свідчать дані, що оприлюднило Міністерство економіки України.

За даними міністерства, газ дешевшає другий місяць поспіль, а загалом за 2023 рік ціна опустилася майже вдвічі. Суттєве зниження цін 2023 року вже стало трендом з огляду на тенденції європейських хабів. Фокус дослідив, що відбувається з цінами на газ та чи вистачить на опалювальний сезон газових запасів у підземних сховищах.

Впевнене падіння: які ціни на газ у Європі та чи має вплив на ціни Росія

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період поступово знижуватимуться. Цьому сприятиме збільшення виробництва ЗПГ у США та країнах Африки, подальша орієнтація постачання дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках, а також більш збалансоване накопичення запасів у зв'язку з поставками ЗПГ (зрідженого природного газу).

НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни на газ зростуть лише на 2,9% до 532,3 доларів, а у 2025 році впадуть на 18,9% до 431,8 доларів (за тисячу кубометрів).

Як пояснив Фокусу директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович, незважаючи на різні події спекулятивного характеру, пов'язані, зокрема, із недоступністю експортних терміналів скрапленого газу, наприклад, в Австралії, США та інших країнах-постачальниках, такі події не так сильно вплинули на ринок, як структурні, що і дали змогу знизити ціну на газ. За словами експерта, хоча в Європі ще 2022 року відбулося суттєве скорочення обсягів постачання російського газу, його частина все ще надходить як скраплений газ.

"Так, у першому і другому кварталах 2023 року ми бачили на 3–5% скорочення обсягів поставок російського газу. Все ж таки частка Росії у поставках газу на міжнародному ринку залишається високою. Якщо говорити про Євросоюз, то поставки з РФ на другому місці після США", — зазначив експерт.

Частка РФ у поставках газу на міжнародному ринку залишається високою Фото: Bloomberg

За його словами, триває також постачання російського газу трубопроводом в ті країни, які продовжують його купувати. Трубопровідний газ із РФ постачається у Словаччину, Чехію, Угорщину та Австрію, а європейські покупці все ще використовують українську газотранспортну систему для транзиту газу із Росії. Хоча, за повідомленнями у закордонних ЗМІ, у 2023 році поставки російського трубопровідного газу скоротилися на 55,6% до 28,3 мільярда кубометрів, як порівняти з 2022 роком.

Країни Євросоюзу закрили власні потреби у природному газі, та для деяких країн головним постачальником все ще лишається Росія

Так чи інакше, дефіциту газу у Європі немає, констатують опитані Фокусом експерти. "Всі країни ЄС закрили свої потреби у газі. Якісь країни накопичили ресурс у сховищах, якісь законтрактувати нові поставки, якісь держави зберігають свою залежність від Росії. Є компанії, що скористалися цим механізмом агрегації попиту, тобто спільних закупівель газу на рівні ЄС, які дали змогу їм отримати більш вигідні цінові пропозиції постачальників", — прокоментував ситуацію на європейському ринку газу експерт Роман Ніцович.

На ціну газу суттєво впливає погодний чинник: попит може зростати із зниженням температури Фото: stock.adobe.com

Загалом, на ціну газу в ЄС суттєво впливає погодний чинник: зима триває, тож похолодання і зростання попиту може підштовхнути ціни догори.

Але, окрім погодних умов, за словами експертів, ціни на газ залежать і від ситуації із розвитком інфраструктури, а також від безпекового чинника. Поки що про зростання попиту не йдеться, зауважив Ніцович.

"Якщо ми говоримо про такі структурні чинники, як попит, то бачимо, що ринки стабілізувалися, триває політика щодо заохочення скорочення попиту на газ, тож це буде визначати і ціни", — вважає Роман Ніцович.

За словами фахівця, кризовий пік на газовому ринку вже пройдено.

"Наступного сезону, думаю, компанії будуть більш впевнені в джерелах постачання. Ми бачимо, що вже зараз динаміка наповненості сховищ така, що ЄС буде мати високі запаси у сховищах, що додатково буде впливати на ринок і на впевненість його учасників в тому, що баланс можна буде закрити. Це і стабілізує очікування щодо цін", — повідомив Ніцович Фокусу.

Ціни на газ стабілізувалися завдяки створеним протягом 2023 року запасам, але спекулятивні сплески цін все ще можливі

Проте, звісно, не відкидаються і події, які можуть у той чи інший спосіб спричинити спекуляції, особливо в частині поставок скрапленого газу..

"Там все ще ринок досить ненасичений. Будь-які повідомлення, події щодо недоступності терміналів, логістичних ускладнень можуть впливати певним спекулятивним чином на підвищення цін. Ринок досить чутливий до таких повідомлень", — вважає Роман Ніцович.

У 2024 році на ціни на газ можуть впливати курсові коливання, адже на європейськму ринку котирування у євро

Ціни на газ в Україні: що буде з вартістю блакитного палива у 2024 році

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, динаміка цін на газ в Україні для промислових споживачів пов’язана із багатьма чинниками, зокрема із ситуацією на внутрішньому та міжнародному ринку, з обсягами видобутку природного газу всередині країни, необхідністю постачати газ для теплових електростанцій, а також із боргами на енергоринку.

"Наприклад, компанія "Центренерго" не розраховується за природний газ. Тож накопичується великий обсяг боргів саме підприємств сегменту теплокомуненерго. Ці борги вже перевищують 80 мільярдів гривень", — зазначив Омельченко.

На цінові тенденції щодо газу в Україні впливає і адміністративне регулювання, монополізація ринку

Він також повідомив, що на цінові тенденції щодо газу в Україні впливає і адміністративне регулювання, монополізація ринку.

В той час як ціни для населення в Україні протягом 2023 року (і зараз у 2024 році) залишилися регульованими, практично незмінними на період війни, для промислового споживача ціна природного газу коливалася, проте незначно, і все одно ціни залишилися на 15–20% нижчими за вартість газу на європейському ринку.

"На сьогодні, я вважаю, що на газовому ринку ситуація для споживачів достатньо сприятлива, тому що ціни в нас нижчі за європейські ринки", — додав експерт.

Якщо подивитися на динаміку цін на вільному сегменті ринку газу в Україні, то такий ринок більш-менш відповідає європейським тенденціям, кажуть експерти

Що ж стосується динаміки цін на газ для промисловості в Україні, то, за даними Української енергетичної біржі, середньозважена ціна місячного ресурсу (вартість тисячі кубометрів за всіма типами оплати) на вересень 2023 року становила 15,08 тис. грн, на жовтень — 15,3 тис. грн, на грудень — 12,86 тис. грн, а на січень 2024 року — 12,1 тис. грн.

"Український ринок працює в умовах заборони на експорт — на поточний рік нульова квота на експорт газу українського видобутку. Відповідно це теж потрібно враховувати. Якщо подивитися на динаміку цін на вільному сегменті ринку, то він більш-менш відповідає європейстким тенденціям, але потрібно зрозуміти, що операцій небагато на біржових майданчиках, і дуже мало гравців та торгові стратегії цих гравців ("Нафтогаз трейдинг" або Оператор ГТС України). Вони і визначають динаміку цін", — додає експерт Роман Ніцович.

Запаси природного газу в сховищах України знижуються, проте вони все ще достатні для проходження зими Фото: РБК

Потрібен газовий запас: чи вистачить Україні газу у сховищах

Україна минулого року достатньо добре підготувалась до опалювального сезону, і станом на початок грудня 2023 року запаси газу в підземних сховищах, включно з газом іноземних трейдерів, становили більше 15 млрд куб. м. З них майже 11 млрд куб. м. газу у ПСГ належить "Нафтогазу" та іншим державних компаніям.

Для населення ціна поки що зафіксована, проте вже у травні не виключений перегляд тарифу на газ Фото: headtopics.com

Опитані Фокусом фахівці зазначають, що запаси природного газу в сховищах знижуються, проте привидів для хвилювання поки немає. Хоча під час сильних морозів потреби у газі завжди зростають, що позначається на активному "вибиранні" газу із підземних сховищ.

"Загалом середній рівень запасів на сьогодні приблизно такий, яким він був три–чотири роки тому", — каже Володимир Омельченко.

За його словами, щоб пережити зиму 2024 року, можливо, до кінця опалювального сезону Нафтогазу доведеться закупити на ринку газ, проте йдеться про обсяг на рівні максимум 500–700 млн кубічних метрів газу.