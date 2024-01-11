Українцям почнуть відключати світло через борги з кінця січня, — Yasno

Гендиректор компанії Сергій Коваленко пояснив, що без світла насамперед залишаться клієнти з найбільшими заборгованостями.

Відключати електроенергію через борги українцям почнуть уже наприкінці січня. Про це сказав в ефірі телемарафону генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

За його словами, перші відключення почнуться, приблизно, з 29 січня. Зараз компанія активно працює з клієнтами і попереджає їх про зміни, розсилаючи їм повідомлення. Також оператори телефонують боржникам і просять погасити заборгованість.

"Попередження, як офіційний документ, розсилається за 10 днів до відключення. Одержувач отримує час, а за п'ять днів Мережі надсилають свій лист-попередження. Тобто у споживача є десять днів, щоб вирішити ситуацію і погасити борг", — розповів він.

Він зазначив, що рейтинг боржників складається за двома критеріями:

найвищого за сумою боргу;

глибиною боргу — як довго споживач не оплачував рахунки за електроенергію.

Відключати насамперед будуть тих клієнтів, хто накопичив велику заборгованість і найдовше не платить. Після попередження через 10 днів відбувається відключення, якщо борг не сплачено.

Однак боржники, які не можуть сплатити борг, можуть укласти договір-розстрочки. Їм встановлять графік погашення боргу. Якщо ж світло вимкнуть, то для відновлення електропостачання потрібно:

сплатити борг;

розрахуватися за підключення.

Світло споживачеві повернуть протягом п'яти днів.

Нагадаємо, 29 грудня український Кабмін ухвалив постанову і скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Також підприємства тепер не надаватимуть комунальні послуги через несплату або оплату не в повному обсязі з боку населення.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, від мораторію вирішили відмовитися через зростання боргів, причому за комунальні послуги часто не платять заможні українці.