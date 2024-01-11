Валютних обмежень стане ще менше: які плани у Нацбанку на 2024 рік
У Національному банку розповіли, як скасовуватимуть валютні обмеження у 2024 році та які нововведення очікує валютний ринок.
Пом'якшення валютних обмежень в Україні триватиме і 2024 року. При цьому ключовим завданням регулятора у 2024 році стане збереження курсової стійкості ринку. Про це пише сайт "Мінфіну".
Зазначається, що після успішного переходу до режиму керованої гнучкості курсу, у майбутньому Нацбанк розпочне другий етап пом'якшення валютних обмежень. Йдеться про:
- лібералізації торгового фінансування, можливості оплати за старими імпортними деклараціями;
- управління банківськими валютними ризиками;
- розгляд можливості репатріації відсотків за борговими зобов'язаннями/інвестиціями, наданими до 2022 року;
Також буде вивчено можливість погашення або переведення основної суми кредиту або інвестицій на третьому етапі лібералізації.
Валютна лібералізація відбуватиметься з урахуванням:
- темпів зростання споживчих цін у країні;
- інфляційних очікувань населення, бізнесу, банків, аналітиків;
- рівня золотовалютних резервів;
- процентних ставок;
- параметрів фінансової стійкості.
"НБУ діятиме поступово й акуратно, щоб зберегти стійкість валютного ринку", — розповіли журналістам у Нацбанку.
Скасування валютних обмежень: що вже змінив НБУ
У липні 2023 року Нацбанком було презентовано публічну версію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, у межах якої було передбачено перехід до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Наразі регулятор продовжує втілювати перший етап програми. У межах цього етапу, наприклад, у жовтні відбувся перехід до керованої гнучкості курсу. При цьому регулятор компенсує структурний дефіцит валюти, тому з курсом відбуваються коливання — долар то дорожчає, то дешевшає.
Крім того, з 1 грудня Національний банк зняв усі обмеження для банків і небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.
Нагадаємо, 10 січня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїй колонці для Фокусу написав, які зміни відбуватимуться на валютному ринку в Україні у 2024 році.