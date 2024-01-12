Ціни на нафту різко зросли після ударів США по хуситах в Ємені, — Bloomberg (фото)

Аналітики зазначають, що вартість світового еталонного сорту нафти Brent зросла на 2,5% і перевищила 79 доларів за барель. Головний ризик полягає в тому, що Іран буде безпосередньо втягнутий у збройний конфлікт.

Ціни на світовому ринку нафти підскочили після того, як США, Британія та їхні союзники завдали в ніч на 12 січня авіаударів по повстанцях-хуситах в Ємені. Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство підкреслює, що інвестори намагалися оцінити ймовірність того, що ескалація бойових дій спровокує ширший конфлікт на Близькому Сході. Однак головний ризик підвищення цін, на думку експертів, полягає в тому, що Іран буде безпосередньо втягнутий у конфлікт, що може поставити під загрозу видобуток і потоки нафти в регіоні, який виробляє третину світової нафти.

Крім того, це знову вводить на ринку премію за воєнний ризик, яка послаблювала пропозицію країн, що не входять до ОПЕК+, і сповільнювала зростання попиту.

Фото: Скриншот

Глобальний ринок нафти — що очікувати

Citigroup, очікуючи на можливі удари по єменських терористах, підрахувала, що геополітичні ризики на Близькому Сході збільшили вартість нафти марки Brent на 2-3 долари за барель, і заявила, що премія може істотно зрости, якщо перебої з поставками посиляться.

Такої самої думки дотримується Джованні Стауново, стратег із сировинних товарів в UBS Group AG, який вважає, що будь-яка премія за ризик збережеться тільки в разі перебоїв із поставками нафти.

"Ми очікуємо більш високих цін у найближчі місяці, думаючи, що Brent підвищиться вище 80 доларів за барель, оскільки скорочення видобутку ОПЕК+ призводить до невеликого дефіциту пропозиції на ринку нафти", — прокоментував ситуацію Стауново.

Водночас, як пише агентство, посилення конфлікту передбачає більшу ймовірність збоїв і необхідність зміни напряму суден.

"Однак ще більший ризик полягає в тому, що це пошириться, і ми почнемо бачити загрози потокам, які виходять із Перської затоки", — наголосив Воррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів у ING Groep NV.

Ескалація на Близькому Сході

Нагадаємо, 12 січня США і Британія за підтримки союзників завдали масованого комбінованого авіаудару по базах та інших військових об'єктах терористів-хуситів в Ємені. Як зазначають офіційні представники США, удари завдавали максимально точно і виважено, щоб уникнути жертв серед мирного населення, — було уражено радари та ракетні пускові установки.

Удари послідували за нападами на кораблі в Червоному морі, які поставили під загрозу потоки палива і товарів через життєво важливий водний шлях. Хусити майже щодня обстрілювали ракетами кораблі протягом останніх двох місяців і присягнулися не припиняти, доки Ізраїль не припинить наступу на сектор Гази.

Раніше цього тижня хусити здійснили найбільший на сьогодні напад на судноплавство в Червоному морі, попри присутність військово-морських сил під керівництвом США. Це зумовило попередження Вашингтона про відплату. У четвер, 11 січня, Іран також захопив танкер біля берегів Оману, що ще більше загострило ситуацію.

Американський президент Джо Байден залишив відкритою можливість додаткових дій проти хуситів.

"Я без вагань вживу подальших заходів для захисту нашого народу і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно", — сказав він.

Саудівська Аравія та інші країни регіону стурбовані тим, що такі дії призведуть до загострення напруженості.

Водночас Іран засудив ці удари, а Міністерство закордонних справ країни заявило, що це лише посилить відсутність безпеки та нестабільності в усьому регіоні, оскільки хусити заявили, що їх не зупинити.

Нагадаємо, постійне представництво країни-агресора Росії 12 січня хоче обговорити ситуацію на Близькому Сході, включно з "палестинським питанням", і вимагає терміново скликати засідання Радбезу ООН.