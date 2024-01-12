Сховали інфляцію: в НБУ пояснили, як українська економіка відновлюватиметься у 2023 році

За даними Національного банку, зростання споживчих цін в Україні за підсумками 2023 року сповільнилося до 5,1%.

Інфляція у 2023 році знижувалася завдяки заходам Національного банку України (НБУ), які були націлені на підтримку курсової стійкості. Про це повідомляє пресслужба державного регулятора.

Так, за даними НБУ, споживчі ціни в Україні протягом минулого року сповільнили своє зростання до 5,1%, водночас у 2022 році, у розпал повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, інфляція становила 26,6%.

"Стрімке зниження інфляції у 2023 році забезпечили заходи НБУ з підтримки курсової стійкості, що сприяли поліпшенню очікувань, мораторій на підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги, достатня пропозиція продуктів харчування, а також зниження світових цін на енергоносії", — зазначили в Нацбанку.

У 2024 році, як очікують у Національному банку, інфляція в Україні має зберегтися на помірному рівні. Так, комплекс заходів регулятора для підтримки стійкості валютного ринку дозволив знизити фундаментальний інфляційний тиск. Тому зростання цін на широкий спектр товарів з імпортною складовою буде обмеженим.

Крім того, фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги стримувала зростання адміністративних цін.

Також у НБУ зазначають, що завдяки гарним врожаям і зростанню пропозиції продуктів харчування, істотно знизилася продовольча інфляція. Ці фактори переважили ефекти зростання цінового тиску з боку виробничих витрат бізнесу через подорожчання електроенергії та підвищення зарплат.

"Очікується збереження помірної інфляції й у 2024 році. Для цього НБУ й надалі проводитиме політику, спрямовану на підтримання стійкості валютного ринку. Однак ризики посилення інфляційного тиску у 2024 році зберігаються, насамперед через вплив війни", — наголосили в Національному банку України.

Що подорожчає в Україні в січні

Попри те, що інфляція дещо зменшила оберти, офіційний і готівковий курси в Україні змінилися. Тому експерти вважають, що девальвація гривні спровокує подорожчання комп'ютерної та побутової техніки. Також цінові зміни торкнуться і палива.

"Безпосередньо в січні, найімовірніше, інфляція прискориться до 6,2% у річному вираженні", — зазначив директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

За його словами, 2024 рік може обійтися і без цінових потрясінь. Але важливо, щоб для цього були певні умови. Перш за все, йдеться про фінансову допомогу Заходу.

"Для України критично важливо цього року отримати заплановану міжнародну фінансову допомогу для покриття дефіциту бюджету. Поки що спостерігається приємна тенденція зміцнення вітчизняної економіки після шокового періоду 2022 року та початку 2023 року", — розповів експерт.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав про головні економічні прогнози на 2024 рік. А економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран розповів, які виклики чекають на Україну в новому році.