"Протест буде припинено": уряд Польщі домовився з перевізниками, — ЗМІ

За словами члена Комітету із захисту перевізників і транспортних роботодавців Томаша Борковскі, угоду про припинення блокади кордону було укладено на "певних умовах".

Польські перевізники, які організували блокаду кордону з Україною, досягли угоди з урядом Польщі, у межах якої припинять свій протест у середу, 17 січня. Про це сказав організатор протестів агентству Reuters 16 січня.

Як зазначають журналісти, вимоги польських водіїв включали відновлення системи, згідно з якою українські компанії повинні отримувати дозволи на роботу ЄС. Те ж саме стосувалося європейських далекобійників, які в'їжджають в Україну.

За даними ЗМІ, польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці після того, як на початку цього місяця уряд погодився на їхні вимоги, проте далекобійники заблокували ще три переходи.

Повідомляється, що у вівторок, 16 січня, Міністерство інфраструктури Польщі організувало пресконференцію, під час якої мають підписати угоду про припинення блокади.

"Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми домовилися про певні умови: ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд", — сказав представник Комітету із захисту перевізників і транспортних роботодавців Томаш Борковскі.

Нагадаємо, станом на 12 січня, блокування кордону тривало на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краковець". Навпроти пункту пропуску "Шегині" була черга, оскільки водії та перевізники шукали маршрути, якими вони можуть перетнути кордон.

Раніше, 3 січня, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що має намір умовляти польських перевізників "не застосовувати блокаду як засіб захисту своїх інтересів". Він підкреслив, що запросив у міністра інфраструктури Даріуша Клімчака презентацію перспектив вирішення "конфлікту з польськими перевізниками".