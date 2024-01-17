Пенсія без обмежень. Як зміняться виплати, якщо суд скасує максимальні обмеження пенсій

Конституційний Суд України за зверненням Верховного Суду має перевірити законність обмеження максимального розміру пенсій в Україні 23,6 тис. грн. "Привілейованим" суспільним верствам через суди вдається добитися скасування обмежень у виплаті для себе, тепер це стане можливим і для звичайних пенсіонерів.

Верховний Суд звернувся до Конституційного з проханням перевірити законність обмеженням максимального розміру пенсій десятьма прожитковими мінімумами, встановленими для осіб, які втратили працездатність. У 2024-му ця стеля складає 23 610 грн.

Відповідне звернення до КСУ було зроблене після того, як Кіровоградський окружний адміністративний суд вирішив, що обмеження максимальної пенсії суперечить одразу двом статтям Конституції, а саме 46-й (право громадян на соціальний захист у старості) і 64-й (заборона на обмеження конституційних прав громадян). Історія почалася після того, як до суду звернувся пенсіонер з позовом до Пенсійного фонду. Він вимагав здійснити виплати за вислугу років без обмеження граничного розміру. Фокус вирішив з’ясувати, за яких умов в Україні було введено обмеження у виплатах пенсіонерам та що буде, якщо КСУ визнає його незаконним.

Скоротити витрати з бюджету: хто і чому 13 років тому вирішив обмежити пенсії

Введення максимального розміру пенсій в Україні відбулося у межах пенсійної реформи Сергія Тігіпка. Відповідний Закон "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" набув чинності 1 жовтня 2011 року. Цим законом було підвищено пенсійний вік до 60 років і страховий стаж до 30 років для жінок і до 35 — для чоловіків. Реформа була проведена на тлі щораз більших диспропорцій між чисельністю пенсіонерів і працюючого населення. Так, на 2011 рік на 88 пенсіонерів припадало 100 осіб, які сплачують пенсійні внески.

"Нормально, коли на одного пенсіонера припадає 1,5–2 працюючі. Тоді співвідношення дає змогу наповнювати Пенсійний фонд", — зауважив Фокусу економіст Олег Пендзин.

Аби скоротити суми, які бюджет направляє на покриття дефіциту ПФУ, було введення обмеження розміру пенсій Фото: УНІАН

Аби зменшити дефіцит Пенсійного фонду, який доводилося покривати з державного бюджету, тодішній віцепрем'єр — міністр соціальної політики Сергій Тігіпко запровадив обмеження пенсій, яке на той час склало 10 740 грн.

"Будь-яка реформа пенсійного законодавства має в дійсності єдину причину: про справедливість ніхто не думає — думають про фізичну можливість Пенсійного Фонду забезпечувати пенсійні виплати. ПФУ хронічно дефіцитний. Починаючи з 2011-го року, хронічний дефіцит державного Пенсійного фонду призводив до того, що бюджет вимушений був відправляти в ПФУ фінансування", — пояснює Пендзин.

Як сам посадовець говорив у ЗМІ, реформа пенсій також була потрібна для отримання чергового траншу кредиту stand by від МВФ. "За плечима будь-якого українського уряду стоять донори — міжнародні фінансові організації, які роблять усе для того, щоб зменшити виплати з державного бюджету, — говорить Олег Пендзин. — Будь-які додаткові перерахування до Пенсійного фонду зменшують спроможність державного бюджету виплачувати ті борги, які взяті від донорів".

Цікаво, що обмеження стосувалися також нардепів, суддів, прокурорів. "Довічне грошове утримання та пенсії суддів не підлягають обмеженню максимальним розміром, що було підтверджено рішенням Конституційного Суду України від 18 червня 2007 року № 4-рп/2007. У ньому суд дійшов висновку про протиправність встановлення в законі максимального розміру пенсії суддів або їх щомісячного довічного грошового утримання, зауважуючи, що це призводить до обмеження обсягу таких виплат, а також зазначив, що залишивши незмінним зміст права на пенсію та щомісячне довічне грошове утримання суддів, закон звузив обсяг цього права, встановивши граничну межу для таких виплат суддям", — розповіла Фокусу адвокатеса Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Судді домоглися скасування обмеження пенсій для себе через КСУ

За її словами, працівники прокуратури донедавна також через суди успішно добивалися визнання дій ПФУ протиправними щодо обмеження їхніх пенсій, та отримували пенсії у належному розмірі. Звичайним пенсіонерам так не щастило.

"Починаючи з 2011 року, склалась усталена судова практика, відповідно до якої усі претензії пенсіонерів щодо визнання протиправними обмежень максимальним розміром пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" та Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", тобто загальних або, так званих, цивільних пенсій судами визнавались необгрунтованими", — констатує адвокатеса.

Пенсійні виплати сьогодні: чи є справедливість у нарахуваннях

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2024-го загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,5 млн осіб, а середній розмір пенсійної виплати складав 5 385,25 грн. Водночас розрив між сумами — суттєвий. Так, 29,1% пенсіонерів отримують 2,6 тис. грн, 23,2% — 6,8 тис. грн, 21,3% — 3,5 тис. грн, 14,9% — 4,4 тис. грн, 10,9% — 14,8 тис. грн і 0,6% — 1,2 тис. грн. Розміри виплат відрізняються і між регіонами. Так, найвищий середній розмір пенсійної виплати отримують у Києві — 7,24 тис. грн, у Рівненській області — 6,8 тис. грн,, а найнижчий — 4,07 тис. грн — у Тернопільській, та Чернівецькій — 4,25 тис. грн — областях.

Понад 50% пенсіонерів отримують виплату 2,6–3,5 тис. грн Фото: ПФУ

"Оскільки пенсії розраховуються, виходячи з розміру зарплат, то вони також суттєво відрізняються. Якщо диференціацію зарплат ще можна пояснити різними результатами роботи підприємств, різними умовами праці, заохоченням працівників краще працювати тощо, то пенсія має задовольняти базові потреби людини. З цієї точки зору така значна диференціація в пенсіях, яка є зараз в Україні, невиправдана. Врешті-решт людина, яка отримує високу зарплату, має можливість відкласти собі значні кошти на старість", — каже Фокусу кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

В Україні є категорії обраних, пенсії для яких не обмежуються.

"Судді отримують навіть не пенсії, а довічне грошове утримання. В середньому таке грошове утримання зараз становить біля 100 тисяч гривень на місяць і різко контрастує навіть з максимальним рівнем пенсій", — наголосив експерт.

Так, згідно із Законом "Про судоустрій і статус суддів", суддя, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 років, жінками — пенсійного віку, виплачується пенсія або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50% суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на 2% грошового утримання судді. Щомісячне довічне грошове утримання суддям виплачується органами Пенсійного фонду України коштом державного бюджету України.

Відновлення справедливості: чи потрібно скасовувати обмеження пенсій в Україні

Нині у звичайних пенсіонерів з’явився шанс домогтися виплати їм пенсії без обмеження максимального розміру, переконана Олена Воронкова. "Як показує практика останніх років, Конституційний Суд України все більше звертає увагу на нерівність статусів залежно від видів пенсій, встановлює та визнає погіршення стану людей у зв‘язку з ухваленням нових законів та у таких випадках захищає права скаржників", — зауважила вона.

На думку економістів, скасовувати обмеження пенсій не варто, натомість потрібно переглянути спецпенсії

Проте опитані Фокусом економісти переконані: скасування обмежень пенсій — погана ідея. Адже нікуди не зник дефіцит ПФУ. Так, сьогодні, за словами Олега Пендзина, за умов, коли 37–38% економіки країни в тіні, на 10,5 млн пенсіонерів — 9,5 млн працюючих. Тому державний бюджет продовжує фінансувати ПФУ.

Олександр Хмелевський зазначає, що у 2023 році коштом держбюджету Пенсійний фонд було профінансовано на 271,8 млрд грн, аналогічний розмір фінансування закладено і на 2024 рік. "Грошей на пенсії в Пенсійному фонді хронічно не вистачає. Тому обмеження максимального розміру пенсій забезпечує певну економію", — переконаний експерт.

Крім того, продовжив він, розмір середньої пенсії в Україні далекий від максимального обмеження. Тож воно жодним чином не торкає інтересів переважної більшості громадян України.

Грошове утримання одного судді становить приблизно 100 тис. грн на місяць Фото: Ілюстративне фото

Водночас експерти наголошують на потребі перегляду розміру спецпенсій суддів.

"Сумніваюся в коректності обраної моделі спецпенсій для певних категорій. Бо їм виплачують велику зарплату — сотні тисяч, і пенсію. Якщо за ними залишається корупційний шлейф, але вони самі звільнилися, їм виплачують пенсію в повному обсязі. Ця модель помилкова. Якщо ви даєте людям великі зарплати, це означає, що у них має бути система власних накопичень, які дадуть змогу після досягнення пенсійного віку почуватися пристойно", — каже Фокусу економіст Борис Кушнірук.

З іншого боку, має бути суттєво збільшений прожитковий мінімум, який використовується для розрахунку мінімальної пенсії. "Очевидно, що на 2 361 грн на місяць вижити практично неможливо, — міркує Хмелевський. — За підрахунками експертів, реальний прожитковий мінімум знаходиться в межах 5–7 тисяч грн на місяць. Відповідно має бути й збільшений мінімальний розмір пенсії".

Уряд має збільшити мінімальні пенсії, адже на 2 361 грн на місяць неможливо прожити, кажуть економісти

Якщо ж КСУ визнає обмеження пенсій незаконним, особам, які підпадають під визначені у рішенні Конституційного Суду України критерії та пенсії яких обмежені максимальним розміром, потрібно буде звернутись до територіальних управлінь Пенсійного фонду щодо виплати їм пенсії без обмеження максимального розміру, зауважила адвокатеса Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

"Другий шлях — це, як показує приклад пенсіонерів силових відомств, через суд, посилаючись на рішення Конституційного Суду України, відстоювати своє право на отримання пенсії у належному розмірі. Для тих же, хто вже пройшов судові процеси, але отримав негативні судові рішення, потрібно буде звернутися до суду, який розглядав їхню справу, із заявою про перегляд рішення за виключними обставинами та отримати своє позитивне судове рішення", — резюмувала Воронкова.