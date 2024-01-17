Отримати більше: чи можуть пенсіонери вплинути на розмір своєї пенсії

Конституційний Суд України за зверненням Верховного Суду розглядає законність обмеження максимального розміру пенсій в Україні десятьма прожитковими мінімумами, встановленими для осіб, які втратили працездатність. Зараз ця межа становить 23,6 тис. грн. У пенсіонерів з’явився шанс підвищити свої виплати, кажуть опитані Фокусом фахівці.

Звернення Верховного Суду до КСУ було зроблене після того, як Кіровоградський окружний адміністративний суд вирішив, що обмеження максимальної пенсії суперечить одразу двом статтям Конституції. Про це пише Фокус у новій статті "Пенсія без обмежень. Як зміняться виплати, якщо суд скасує максимальні обмеження пенсій".

Як розповіла Фокусу адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, з 2011 року склалась усталена судова практика, коли всі претензії пенсіонерів щодо визнання протиправними обмежень максимальним розміром загальних пенсій судами визнавались необґрунтованими. "Але Кіровоградський окружний адміністративний суд у 2021 році сміливо відійшов від усталеної практики та ухвалив рішення щодо протиправності обмеження максимального розміру "цивільних" пенсій, призначеної відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення". Після тривалого судового процесу Верховний Суд звернувся з конституційним поданням до Конституційного Суду України щодо відповідності статті 21, частині третій статті 22, частині першій статті 24, статтям 46 і 64 Конституції України оспорюваних законодавчих приписів, згідно з якими максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність", — зауважила вона.

За словами юристів, у пенсіонерів з"явився шанс домогтися виплати без обмеження максимального розміру Фото: site.ua

Тож у пенсіонерів з’явився шанс домогтися виплати без обмеження максимального розміру, переконана Олена Воронкова. "Як показує практика останніх років, — продовжує адвокат, — Конституційний Суд України все більше звертає увагу на нерівність статусів в залежності від видів пенсій, встановлює та визнає погіршення стану людей у зв‘язку з прийняттям нових законів та, у таких випадках, захищає права скаржників".

Так, застосування обмежень до пенсій представників силових відомств, завдяки практиці Верховного Суду України, Верховного Суду та Конституційного Суду України, за словами Воронкової, можна визнати незаконним та зобов‘язати територіальний орган Пенсійного фонду України виплачувати пенсію у належному розмірі. "Більш того, нарешті держава стала більше уваги приділяти чинній ситуації у країні та для тих військовослужбовців, які звільнились після квітня 2023 року та мають статуси учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, обмеження пенсії максимальним розміром не передбачено", — наголосили в Адвокатському бюро "Івана Хомича".

Що робити, якщо КСУ визнає обмеження пенсій незаконним

Якщо КСУ визнає обмеження пенсій незаконним, особам, які підпадають під визначені у рішенні Конституційного Суду критерії та пенсії яких обмежені максимальним розміром, потрібно буде звернутись до територіальних управлінь Пенсійного фонду щодо виплати їм пенсії без обмеження максимального розміру, зауважила Олена Воронкова.

Якщо КСУ визнає обмеження пенсій незаконним, пенсіонерам потрібно буде звернутися до органів ПФУ Фото: УНІАН

"Другий шлях, як показує приклад пенсіонерів силових відомств, через суд, посилаючись на рішення Конституційного Суду України, — відстоювати своє право на отримання пенсії у належному розмірі", — додала вона.

Пенсіонерам, які отримали негативні судові рішення, потрібно буде звернутися до суду із заявою про перегляд рішення

Як зазначили в Адвокатському бюро "Івана Хомича", ті пенсіонери, які вже пройшли судові процеси, але отримали негативні судові рішення, потрібно буде звернутися до суду, який розглядав їхню справу, із заявою про перегляд рішення за виключними обставинами та отримати своє позитивне судове рішення. Якщо ж Конституційний Суд України прийме рішення не на користь пенсіонерів, то потрібно буде шукати нові підстави для звернення в суди.

Нагадаємо, українці, які перебувають за кордоном, уже досягли пенсійного віку та не планують повертатися додому через повномасштабну війну, можуть оформити пенсійні виплати дистанційно. Для цього потрібно скористатися вебпорталом Пенсійного фонду України.

Також Фокус писав, що середня пенсія в Україні станом на початок 2024 року складає 5,4 тис. гривень. При цьому є пенсіонери, які отримують 1,2 тисячі на місяць, в той час, як грошове утримання одного судді, що є аналогом пенсії, становить майже 100 тисяч.