"У супроводі поліції": фермери Румунії розблокували рух на кордоні, — ЗМІ (відео)

Біля митного пункту "Сірет" стоїть колона з транспортних засобів, а поруч усе контролюють співробітники правоохоронних органів. Водіїв закликали не вестися на провокації.

Румунські фермери почали пропускати українські фури через кордон, однак їх будуть супроводжувати співробітники поліції. Про це повідомляє видання "Страна" 17 січня.

На опублікованому ролику можна побачити, що кілька вантажівок поруч із машинами співробітників правоохоронних органів очікують початку руху. За словами чоловіка за кадром, який може бути одним із водіїв, відбувається це поруч із митним пунктом "Сірет — Порубне".

"У супроводі поліції буде здійснюватися рух. Зараз стартуватиме перша колона — 10-12 машин. Поліція за всім стежить, здійснюється контроль", — ідеться в повідомленні.

Окремо автор ролика наголосив на тому, що не потрібно лізти без черги і закликав не вестися на жодні провокації, які можуть бути влаштовані на кордоні. До водіїв приїжджали представники румунських фермерів і також попросили не вестися на провокації.

В іншому сценарії українським перевізникам доведеться ще дуже довго сидіти на кордоні, адже блокада може відновитися.

Нагадаємо, 13 січня, на території Румунії фермери почали обмежувати рух українських вантажних транспортних засобів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне — Сірет". Фермери вимагали збільшення субсидій, щоб була можливість конкурувати з українською продукцією.

За кілька годин у ДПСУ повідомили, що блокаду кордону України та Румунії завершено, і тривала вона менше ніж добу, проте наступного дня ситуація повторилася.

16 січня повідомлялося, що уряд Румунії домовився з фермерами-протестувальниками про зняття блокади кордону. При цьому досягнуті домовленості не передбачають негайного припинення протестів. Зокрема, на їхню тривалість можуть вплинути переговори з перевізниками, які триватимуть до 18 січня.

Також цього дня було відновлено рух вантажівок на польському кордоні. У ДПСУ підтвердили зняття блокади з ПП "Ягодин-Дорогуськ". Водіїв закликали врахувати інформацію про відновлення руху на польсько-українському кордоні руху під час планування міжнародних перевезень.