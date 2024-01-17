Турецькі банки бояться працювати з Росією: як санкції позбавляють Москву грошей, — ЗМІ

За інформацією журналістів, під забороною з боку турецьких банків опинилася торгівля в національних валютах. Так, фінустанови блокують перекази з РФ у лірах і рублях.

У турецьких експортерів виникли проблеми з грошовими переказами з Росії, оскільки банки відмовляються їх підтверджувати. Про це повідомляє турецьке видання Ekonomim.

Як зазначається в матеріалі, турецькі банки блокують платежі з Росії з початку січня 2024 року. Як розповіли журналістам джерела, які знають ситуацію, майже всі платежі в межах торговельних угод було зупинено. При цьому під ударом опинилася торгівля в національних валютах: турецькі банки не хочуть приймати з РФ ні ліри, ні рублі.

"Ці перекази або надсилалися приватними банками назад безпосередньо, або були відхилені на початковому етапі здійснення операції. Причина: нібито оплата здійснюється за санкційну продукцію", — ідеться в публікації.

Платіжна блокада стала практично тотальною, під неї потрапили всі галузі: банки блокують платежі з Росії турецьким хімічним компаніям, заводам автодеталей, виробникам одягу і взуття.

Журналісти вважають, що проблеми з грошовими переказами можуть бути пов'язані з розширенням західних санкцій, а турецькі банки і посередники тепер бояться потрапити під вторинні санкції. При цьому фінансові структури часто перестраховуються, відмовляючись проводити платежі навіть за товари компаній, які перебувають поза санкційними списками.

До того ж росіянам тепер складніше зареєструвати компанії в Туреччині та відкривати рахунки в місцевих банках. А компанії скаржаться, банки конкретно не пояснюють, чому блокують платежі.

"Туреччина могла піти на такі заходи, щоб домогтися виключення із сірого списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Генасамблея якої відбудеться в лютому. З усього списку заходів, на які має погодитися Анкара, щоб відповідати нормам FATF, офіційно залишається тільки регулювання криптовалют. Але під цю сферу можуть підпадати і супутні питання, пов'язані з боротьбою з відмиванням грошей, обмеженням фінансових потоків злочинних організацій", — пишуть журналісти.

Тим часом видання ТАСС 16 січня повідомило, що проблеми з платежами виникли через нові регуляційні заходи управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Нібито через це турецькі банки поставили на паузу всі російські платежі і чекають подальших інструкцій.

Нагадаємо, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у нещодавньому інтерв'ю " Фокусу " заявив, що протягом двох років з моменту повномасштабного вторгнення в Україну РФ вдалося продати сировини і матеріалів на 650 мільярдів доларів.

Нагадаємо також, що раніше стало відомо, що США підтримали законопроект про конфіскацію $300 млрд заморожених активів РФ. Ухвалений США законопроект дасть змогу використовувати російські суверенні активи в інтересах України.