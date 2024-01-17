Примусові відключення світла: в обленерго відповіли, що буде після скасування мораторію

Деякі постачальники електроенергії будуть змушені залишити частину споживачів без світла. Очікується, що перші відключення почнуться наприкінці січня або на початку лютого.

Українцям не варто боятися масових відключень електроенергії після скасування мораторію на вимкнення комунальних послуг споживачам із боргами. Але зміни сприятимуть оплаті накопичених боргів. Про це 17 січня повідомили на сайті "Енергореформа".

Як зазначив СЕО Групи Tolk Володимир Крупко, найбільший приріст відбувся в категорії споживачів, чия платіжка становить у середньому 2700 грн на місяць.

"Це власники великих будинків, приватних басейнів і кортів, тому що пенсіонери, які мають платіжки до 500 грн, справно платять", — пояснив він.

За його словами, через борги населення компанії теж накопичують борги, оскільки не можуть справно платити своїм контрагентам: Через борги генерації, ОСР, операторам системи передачі (ОСП) "Укренерго".

"Важлива кожна копійка. Думаю, тепер на ринку з'явиться позитивна тенденція", — сказав Крупко.

Водночас директор ТОВ "Прикарпатенерготрейд" Олег Дацко зазначив, що деякі споживачі у 2022 році дізнавшись, що уряд заборонив комунальним підприємствам карати споживачів за борги, вирішили зовсім не оплачувати комунальні послуги.

"На початок 2024 року поточна заборгованість населення за електроенергію становила 340 мільйонів гривень. Рівень заборгованості зріс, приблизно, на 40% за минулий рік, приблизно 70 мільйонів гривень — це прострочена заборгованість", — розповів Дацко.

Він також додав, що у підприємств немає мети відключати всіх споживачів. Для початку буде проведено роботу з клієнтами, яким ще потрібно пояснити, що мораторій більше не діє.

"Ми вже зараз відчуваємо наплив клієнтів, вони приходять у центр обслуговування, масово оформляють графіки реструктуризації. Тобто з основною частиною клієнтів попрацюємо і зможемо запобігти відключенням. За два-три місяці ситуація стабілізується, вийдемо повні на розрахунки", — наголосив голова "Прикарпатенерготрейд".

Водночас Дацко зазначив, що якісь підприємства все ж відключатимуть світло боржникам. На його думку, перші відключення почнуться вже наприкінці січня або в перших числах лютого.

Чому скасували мораторій

29 грудня український Кабмін ухвалив постанову і скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Усе для того, щоб поліпшити платіжну дисципліну споживачів і виправити ситуацію на енергетичному ринку. Про це писав Фокус у своїй статті"Без електроенергії та газу: в Україні скасували мораторій на відключення від послуг за борги". Але експерт з питань ЖКП Олег Попенко вважає, що звичайним громадянам, яким не вистачає грошей для того, щоб оплачувати комуналку, ситуація ще більше погіршиться.

"Громадяни, крім того, що мають величезні борги, будуть змушені шукати гроші, щоб платити всі ці незаконні платіжки, які вони отримували останні кілька років. У них фактично зросте борг. У людей не збільшиться коштів на те, щоб оплатити комуналку, тому що платити їм нічим", — пояснив він.

Нагадаємо також, раніше Фокус розповідав, чи будуть нові блекаути в Україні через тривалі обстріли енергетичних об'єктів країни.